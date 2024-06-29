PM vai reforçar segurança em região onde ocorreu tiroteio com mortes em Vitória

intensa troca de tiros, quatro mortes, onze presos e pelo menos 14 armas apreendidas em Após a madrugada dee pelo menosem Vitória , a Polícia Militar (PMES) vai reforçar a segurança na região do Morro do Jaburu pelo menos até a próxima segunda-feira (1º).

Segundo o coronel Douglas Caus, comandante-geral da PMES, 70 policiais foram mobilizados para o reforço na região, que amanheceu neste sábado (29) ao som de tiros de grosso calibre.

“Fizemos uma reunião no Quartel do Comando Geral e temos um planejamento onde vamos disponibilizar mais 70 homens para atuar hoje (sábado), domingo e segunda-feira, patrulhando essas regiões”, disse Caus em entrevista ao Boa Noite Espírito Santo, da TV Gazeta. Segundo Caus, a Polícia Militar vai adotar uma postura ostensiva diante de indivíduos que tentarem confrontar a corporação.

"Se os indivíduos trocarem tiros e enfrentarem a Polícia Militar, nossa tropa está extremamente motivada, bem preparada e vai partir para cima desses indivíduos" Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo

Ainda de acordo com o militar, o confronto que começou durante a madrugada teria sido motivado por disputas de território entre o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Primeiro Comando de Vitória (PCV).

“A Polícia Militar não tem nada a ver com a disputa entre essas facções. A Polícia Militar está ali para garantir a segurança pública dos moradores e fazer o devido enfrentamento a esses indivíduos”, completou Caus.

O confronto

Tiroteio intenso no Morro do Jaburu, em Vitória assustou moradores no entorno da região Crédito: Leitor AG

Por volta de 1h o som de tiros já era escutado por moradores da região do Morro do Jaburu e bairros que margeiam as avenidas Vitória e Cezar Hilal . Um grupo de criminosos, oriundos do Bairro da Penha e São Benedito, teria tentado invadir o Jaburu, em uma disputa por território do tráfico.

Na descida do morro, os suspeitos se depararam com o patrulhamento da Polícia Militar, que fez um cerco ao longo da Avenida Vitória, que chegou a ter seu movimento paralisado por 30 minutos. Passageiros que passavam em um ônibus pelo local registraram o momento de pânico durante a intensa troca de tiros.

O confronto entre os traficantes já havia deixado um homem morto. Já no embate com a polícia, outros três morreram, sendo que dois corpos caíram de um barranco em uma região de difícil acesso, demandando a presença do Corpo de Bombeiros para o resgate.

Segundo a PM, 11 homens foram presos e alguns deles usavam roupas camufladas e até de um material parecido com o uniforme da Polícia Civil (PC), que informou à reportagem que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado

“A ocorrência, junto com o material apreendido, foi entregue na Delegacia Regional de Vitória e está em andamento no plantão vigente. Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante", divulgou a PC.