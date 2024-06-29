Mulher é presa e quatro adolescentes são detidos após assaltos em Vila Velha

Viaturas da Polícia Militar e Civil Crédito: Fernando Madeira

Quatro adolescentes foram apreendidos e uma mulher foi presa após uma série de crimes em Vila Velha , na madrugada deste sábado (29).

Segundo apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, um motorista de aplicativo foi rendido por três criminosos que se passavam por passageiros no bairro Garanhuns e se aproveitaram do veículo para cometer assaltos em variados bairros da cidade.

Segundo o motorista, os criminosos, que estavam armados com pelo menos uma arma, o ameaçaram de morte e disseram que o carro seria utilizado para "um ataque".

Após ser deixado pelos supostos passageiros e conseguir rastrear o veículo, o motorista acionou a Polícia Militar (PMES) que iniciou a perseguição em Vila Garrido.

Em fuga, os assaltantes perderam o controle e bateram em outro carro de aplicativo, atingindo ainda dois veículos que estavam estacionados na Rua Três Irmãos quando o dia já estava amanhecendo.

Além do veículo roubado, outro carro de aplicativo ficou danificado após a batida Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Segundo o boletim de ocorrência, seis pessoas estavam no carro roubado na hora da batida e uma conseguiu fugir. Entre os detidos, quatro eram adolescentes com idades entre 14 e 16 anos. Uma mulher de 22 anos, que também estava no veículo, ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Segundo a polícia, logo que recebeu alta, a mulher foi levada ao DPJ de Vila Velha, de onde a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), em Vitória . Com o grupo, a polícia encontrou seis celulares, uma arma falsa e um cordão dourado.