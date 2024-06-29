Mulher é presa e quatro adolescentes são detidos após assaltos em Vila Velha

Quatro adolescentes foram apreendidos e uma mulher foi presa após uma série de crimes em Vila Velha, na madrugada deste sábado (29).
Segundo apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, um motorista de aplicativo foi rendido por três criminosos que se passavam por passageiros no bairro Garanhuns e se aproveitaram do veículo para cometer assaltos em variados bairros da cidade.
Segundo o motorista, os criminosos, que estavam armados com pelo menos uma arma, o ameaçaram de morte e disseram que o carro seria utilizado para "um ataque".
Após ser deixado pelos supostos passageiros e conseguir rastrear o veículo, o motorista acionou a Polícia Militar (PMES) que iniciou a perseguição em Vila Garrido.
Em fuga, os assaltantes perderam o controle e bateram em outro carro de aplicativo, atingindo ainda dois veículos que estavam estacionados na Rua Três Irmãos quando o dia já estava amanhecendo.
Segundo o boletim de ocorrência, seis pessoas estavam no carro roubado na hora da batida e uma conseguiu fugir. Entre os detidos, quatro eram adolescentes com idades entre 14 e 16 anos. Uma mulher de 22 anos, que também estava no veículo, ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Faria.
Segundo a polícia, logo que recebeu alta, a mulher foi levada ao DPJ de Vila Velha, de onde a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), em Vitória. Com o grupo, a polícia encontrou seis celulares, uma arma falsa e um cordão dourado.
* Com informações da TV Gazeta