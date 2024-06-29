Policial de folga atira em suspeito e evita roubo de celular em Cariacica

Um homem de 31 anos foi baleado e preso após uma tentativa de assalto na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, nas proximidades do Terminal de Campo Grande, na manhã deste sábado (29). Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem de camisa branca e bermuda com uma arma em punho confrontando o suspeito, que estava armado com uma faca.
Segundo a Polícia Militar (PMES), o suspeito teria rendido uma mulher para roubar o celular, quando o homem de camisa branca, um policial à paisana, viu a situação e deu voz de prisão ao assaltante. Na ocasião, populares coagiram o suspeito, que chegou a ameaçar o policial com a arma branca. De acordo com a PMES, diante do risco, o militar efetuou dois disparos na perna do suspeito, que foi atingido e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, sob escolta.
Ainda de acordo com a PM, a faca foi apreendida e entregue na Delegacia Regional de Cariacica. A arma do militar, por sua vez, também foi levada pela corporação. A reportagem de A Gazeta procurou pela Polícia Civil (PCES) para saber se o suspeito será encaminhado ao sistema prisional e se a vítima do assalto prestou queixa. Entretanto, até o fechamento deste texto, a Civil não havia dado retorno.