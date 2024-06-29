Criança vai parar embaixo de caminhão e acaba atropelada em Linhares

O motorista desceu do veículo com o menino para abrir o portão da empresa. A criança ficou aguardando o caminhoneiro no portão. Quando o homem foi realizar a manobra de marcha à ré para estacionar o caminhão, percebeu que o menino estava debaixo do veículo, gritando por socorro.

De acordo com a PM, a criança foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento Infantil do bairro Shell, em Linhares, e, em seguida, transferida pelo Samu ao Hospital Rio Doce. Segundo a Polícia Civil, o condutor do caminhão, um homem de 56 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado.