Lideranças empresariais e políticas recebem a mais alta honraria do ES

Café Lindenberg recebe a Comenda Jerônimo Monteiro, ao lado do governador Renato Casagrande, no Palácio Anchieta Crédito: Ricardo Medeiros

Rede Gazeta, e Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Filho, o Cariê, fundador e ex-presidente da empresa. Durante a cerimônia, realizada no salão São Tiago, no Palácio Anchieta , em Vitória , foram homenageados Sérgio Rogério de Castro (em memória), Alexandre Nunes Theodoro, Arthur Carlos Gerhardt, Carlos Aguiar, Ernesto Mosaner, João Gualberto, José Armando Campos, José Luiz Orrico, José Teófilo Oliveira, Luiz Wagner Chieppe, Nelson Saldanha, Nilton Chieppe, Orlando Caliman, Sérgio Tristão, Walter Lídio Nunes, além de Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Neto, o Café, atual presidente dae Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Filho, o Cariê, fundador e ex-presidente da empresa.

Representando Cariê — que morreu em 6 de abril de 2021 —, o neto Eduardo Lindenberg, diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, destacou o compromisso da família e da empresa com o desenvolvimento do Estado.

“Apesar de ter mantido uma vida de trabalho privada, meu avô sempre foi uma pessoa muito ativa naquilo que o Espírito Santo em Ação representa hoje, que é o pensamento coletivo, o entendimento claro de que o empresário não pode olhar apenas para dentro de sua empresa, mas também para segmentos que melhorem a educação, a segurança e o bem-estar das pessoas de seu Estado”.

Representando o avô, Cariê, Dudu Lindenberg recebe a Comenda Jerônimo Monteiro, ao lado do governador do Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Por sua vez, Café Lindenberg relembrou o período de dificuldade que o mercado empresarial capixaba enfrentou no final dos anos 1990 e citou como o ES em Ação colaborou com a mudança do cenário negativo.

"O que era uma pequena semente acabou virando uma ferramenta que, além de ter contribuído com a mudança naquele momento, conseguiu se manter importante para continuar prestando serviços ao Estado" Café Lindenberg - Presidente da Rede Gazeta

“Estou honrado em fazer parte disso, além da emoção de lembrar do meu pai, que esteve junto da gente reforçando valores que norteiam a Rede Gazeta, que sempre desempenhou o papel de participar de movimentos importantes no Estado, como o próprio ES em Ação. Então, em todas as ações que visam desenvolver o Espírito Santo, A Gazeta vai estar presente”, destacou o presidente da Rede Gazeta.

Segundo o governador Renato Casagrande , a ONG empresarial representa a garantia de uma sociedade mobilizada em atividades voltadas para melhorias no Espírito Santo.

“A homenagem que fizemos hoje representa os empreendedores que tomaram atitudes em torno da coletividade do nosso Estado. Ao mesmo tempo em que homenageamos, temos expectativa para que esse movimento continue mobilizando instituições que se reúnem com lideranças da sociedade para a construção de atividades de melhoria a cada dia”, disse Casagrande.

O ES em Ação

Em meio a uma crise institucional e de governabilidade no Estado, um grupo de empresários capixabas se articulou, em conjunto com outras lideranças, para a criação de uma ferramenta de transformação ética, política e de gestão, criando, assim, o Espírito Santo em Ação, em 2003.