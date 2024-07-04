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Após fim da greve, Ufes define novo calendário e libera faltas

Reunião realizada nesta quinta-feira (4) definiu que aulas deste semestre seguem até outubro; retorno será na próxima segunda (8)
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

04 jul 2024 às 20:44

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 20:44

Murais de mosaico na Grande Vitória
Campus de Goiabeiras da Ufes Crédito: Vitor Jubini
Depois de ter atividades paralisadas por mais de dois meses durante greve de professores e servidores, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) reformou o calendário após o fim da greve, decretado na última sexta-feira (28). 
O retorno das atividades acadêmicas ocorrerá na próxima segunda-feira, 8 de julho, com término do período letivo em 1º de outubro e semana de provas finais de 2 a 8 de outubro. O recesso acadêmico ocorrerá de 9 a 20 de outubro. O novo calendário foi definido em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Ufes, realizada nesta quinta-feira (4). 
Outra medida, adotada em caráter excepcional em relação ao primeiro semestre de 2024, será a não exigência de frequência dos estudantes às aulas dos cursos de graduação.
O reajuste de matrícula, com a possibilidade de nova oferta de disciplinas pelos departamentos, e matrícula ou cancelamento de disciplinas pelos estudantes, acontecerá no período de 8 a 25 de julho. Excepcionalmente, será aberto um período de cancelamento de disciplinas nos dias 23 e 24 de setembro.
“Essa medida visa favorecer estudantes que não tenham sido dispensados de determinadas disciplinas durante a greve, mas que não puderam frequentá-las regularmente. Dessa forma, ele pode decidir começar a frequentar a partir do dia oito de julho e, caso ocorra algum problema, ele terá a possibilidade de cancelar, sem ser prejudicado com a redução do coeficiente”, explica a pró-reitora de Graduação, Cláudia Gontijo.

Próximo semestre

O segundo semestre letivo de 2024 (2024/2) terá início no dia 21 de outubro e prosseguirá até 25 de março de 2025, com um período de recesso acadêmico e férias docentes entre os dias 23 de dezembro de 2024 e 21 de janeiro de 2025. O período de provas finais do semestre será de 26 de março a 1º de abril de 2025.
Período letivo 2024/1
  • Semana de planejamento acadêmico: 04 a 08/03/2024
  • Acolhimento dos ingressantes no âmbito dos centros de ensino: 06 a 15/03/2024
  • Início do semestre letivo: 11/03/2024
  • Paralisação das atividades docentes (greve): 15/04/2024
  • Retomada das atividades docentes: 08/07/2024
  • Término do semestre letivo: 01/10/2024
  • Provas finais: 02 a 08/10/2024
  • Recesso acadêmico/férias docentes: 09/10 a 20/10/2024
Período letivo 2024/2
  • Semana de planejamento acadêmico: 14 a 18/10/2024
  • Acolhimento dos ingressantes no âmbito dos centros de ensino: 16 a 25/10/2024
  • Início do semestre letivo: 21/10/2024
  • Recesso acadêmico/férias docentes: 23/12/2024 a 21/01/2025 
  • Término do semestre letivo: 25/03/2025 
  • Provas finais: 26/03 a 01/04/2025
  • Recesso acadêmico/férias docentes: 02 a 21/04/2025

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