Após fim da greve, Ufes define novo calendário e libera faltas

Campus de Goiabeiras da Ufes Crédito: Vitor Jubini

O retorno das atividades acadêmicas ocorrerá na próxima segunda-feira, 8 de julho, com término do período letivo em 1º de outubro e semana de provas finais de 2 a 8 de outubro. O recesso acadêmico ocorrerá de 9 a 20 de outubro. O novo calendário foi definido em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Ufes, realizada nesta quinta-feira (4).

Outra medida, adotada em caráter excepcional em relação ao primeiro semestre de 2024, será a não exigência de frequência dos estudantes às aulas dos cursos de graduação.

O reajuste de matrícula, com a possibilidade de nova oferta de disciplinas pelos departamentos, e matrícula ou cancelamento de disciplinas pelos estudantes, acontecerá no período de 8 a 25 de julho. Excepcionalmente, será aberto um período de cancelamento de disciplinas nos dias 23 e 24 de setembro.

“Essa medida visa favorecer estudantes que não tenham sido dispensados de determinadas disciplinas durante a greve, mas que não puderam frequentá-las regularmente. Dessa forma, ele pode decidir começar a frequentar a partir do dia oito de julho e, caso ocorra algum problema, ele terá a possibilidade de cancelar, sem ser prejudicado com a redução do coeficiente”, explica a pró-reitora de Graduação, Cláudia Gontijo.

Próximo semestre

O segundo semestre letivo de 2024 (2024/2) terá início no dia 21 de outubro e prosseguirá até 25 de março de 2025, com um período de recesso acadêmico e férias docentes entre os dias 23 de dezembro de 2024 e 21 de janeiro de 2025. O período de provas finais do semestre será de 26 de março a 1º de abril de 2025.

Período letivo 2024/1

Semana de planejamento acadêmico: 04 a 08/03/2024



04 a 08/03/2024 Acolhimento dos ingressantes no âmbito dos centros de ensino: 06 a 15/03/2024



06 a 15/03/2024 Início do semestre letivo: 11/03/2024



11/03/2024 Paralisação das atividades docentes (greve): 15/04/2024



15/04/2024 Retomada das atividades docentes: 08/07/2024



08/07/2024 Término do semestre letivo: 01/10/2024



01/10/2024 Provas finais: 02 a 08/10/2024



02 a 08/10/2024 Recesso acadêmico/férias docentes: 09/10 a 20/10/2024



Período letivo 2024/2