Professores da Ufes encerram greve e aulas devem voltar em 8 de julho

Greve dos professores da Ufes teve início no dia 15 de abril Crédito: Ricardo Medeiros

Em assembleia realizada na tarde de sexta-feira (28) no campus de Goiabeiras, os professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) decidiram encerrar a greve que já durava mais de dois meses. Os servidores e técnicos administrativos também encerraram o movimento grevista.

Com isso, o retorno às aulas está previsto para o próximo dia 8 de julho. Segundo a Adufes (Associação dos Docentes da Ufes), estudantes presentes na assembleia apontaram que há discentes que estão longe de seus campi porque são oriundos de outras cidades e voltaram para seus municípios e Estados de origem no período de greve.

Por conta disso, os professores se sensibilizaram e decidiram marcar o fim do movimento para 5 de julho, com retorno subsequente, garantindo que haja tempo para que esses estudantes se organizem.

Para os docentes, a proposta do governo federal, após negociação, foi de reajuste salarial de 9% para 2025 e de 3,5% para 2026. A oferta inicial era de 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026.

A decisão sobre o fim da greve dos professores começou a ser tomada no última fim de semana. Na ocasião, após a realização de assembleias estaduais, o comando nacional grevista reuniu maioria de votos a favor da proposta de reajuste feita pelo governo federal. A partir daí, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) afirmou que as paralisações seriam encerradas de forma integral até o dia 3 de julho, cabendo a cada universidade a decisão do retorno às aulas.

No caso da Ufes, após a decisão da plenária nacional, o comando local de greve se reuniu na última terça-feira (25) e marcou para esta sexta (28) a nova assembleia geral que decidiu pelo fim da paralisação, um dia depois de o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Andes-SN terem assinado o acordo que encerrou a greve dos professores.

Servidores

Além dos professores, os servidores da universidade também decidiram encerrar o movimento. Os técnicos administrativos decidiram pelo fim da greve em assembleia na manhã desta sexta-feira (28), na Biblioteca Central da Ufes. A previsão é que as atividades sejam retomadas na próxima terça-feira (2).

A categoria conseguiu acordo de reajuste que começa com duas parcelas (de 9%, em janeiro de 2025, e de 5%, em abril de 2026). Após esses aumentos, o reajuste de alguns cargos chegará a cerca de 30%, em razão das alterações conquistadas no PCCTAE (Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação), dentre elas na progressão na carreira. A progressão vai passar de 3,9% para 4% em janeiro de 2025 e para 4,1% em abril de 2026.