Tragédias no trânsito não dão trégua: como mudar essa sina?

O comportamento imprudente e negligente dos condutores segue, portanto, fazendo vítimas sem dar trégua. Não se pode tirar da conta dessas tragédias uma possível precariedade das vias, por desgaste e falta de manutenção, mas fundamentalmente são as decisões de quem conduz os veículos que podem definir se uma viagem seguirá com tranquilidade ou não.