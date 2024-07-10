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Opinião da Gazeta

Tragédias no trânsito não dão trégua: como mudar essa sina?

É inaceitável que o ser humano tenha evoluído tanto, a ponto de viver em um mundo com tantos avanços tecnológicos, mas ainda siga matando e morrendo no trânsito de forma tão banal

Públicado em 

10 jul 2024 às 01:00

Colunista

BR 101
Carro com a frente amassada e a moto ao fundo após acidente na BR 101 Crédito: Reprodução/redes sociais
O acidente com uma van na BR 262 que provocou a morte de três torcedores do Corinthians no retorno de uma partida contra o Cruzeiro em Belo Horizonte na madrugada desta segunda-feira (8) fechou um final de semana demasiadamente violento no trânsito capixaba, com ocorrências que envolveram de veículos pesados a motos e bicicletas
O comportamento imprudente e negligente dos condutores segue, portanto, fazendo vítimas sem dar trégua. Não se pode tirar da conta dessas tragédias uma possível precariedade das vias, por desgaste e falta de manutenção, mas fundamentalmente são as decisões de quem conduz os veículos que podem definir se uma viagem seguirá com tranquilidade ou não. 
E, sobre esse livre arbítrio, uma decisão que pode mudar o percurso de uma vida é a de consumir ou não bebida alcoólica antes de dirigir. No domingo (7), um acidente na BR 101 envolvendo uma caminhonte causou a morte de um motociclista. O teste de bafômetro do motorista deu positivo para ingestão de álcool. Em Mimoso do Sul, no sábado (6), um motorista embriagado e sem CNH atropelou um jovem. 

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Para finalizar, um acidente que também causou comoção ocorreu na BR 101 na Bahia: dois irmãos de Vitória que voltavam do velório e enterro do pai acabaram morrendo após o carro em que estavam ser atingido de frente por outro veículo, que realizava uma ultrapassagem indevida em uma curva. Um infortúnio que não pode ser creditado ao acaso, mas mais uma vez à imprudência.
Enquanto essas perdas são lamentadas, mais pessoas seguem sendo vítimas do trânsito, a todo o momento. É inaceitável que o ser humano tenha evoluído tanto, a ponto de viver em um mundo com tantos avanços tecnológicos, mas ainda siga matando e morrendo no trânsito de forma tão banal. 

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