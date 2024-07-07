Motorista embriagado e sem CNH atropela jovem e é preso em Mimoso do Sul

Segundo a Polícia Militar, quando estava recebendo atendimento do Samu no local, a vítima relatou aos policiais que estava caminhando na beirada da rua, quando foi atingida pelas costas pelo veículo. O condutor do carro estava presente e confessou aos militares que não tinha habilitação e que havia ingerido bebida alcoólica. Ele se recusou fazer o teste do bafômetro, mas, segundo a corporação, os militares constataram embriaguez por meio de Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.