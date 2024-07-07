Motorista embriagado e sem CNH atropela jovem e é preso em Mimoso do Sul

Um motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) atropelou um jovem e 21 anos na tarde de sábado (6), no bairro Partinha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, após ingerir bebida alcoólica. A vítima foi socorrida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital da região. O condutor, um homem de 55 anos sem nome divulgado, acabou preso.
Segundo a Polícia Militar, quando estava recebendo atendimento do Samu no local, a vítima relatou aos policiais que estava caminhando na beirada da rua, quando foi atingida pelas costas pelo veículo. O condutor do carro estava presente e confessou aos militares que não tinha habilitação e que havia ingerido bebida alcoólica. Ele se recusou fazer o teste do bafômetro, mas, segundo a corporação, os militares constataram embriaguez por meio de Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.
A Polícia Civil informou por nota que o motorista, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante por dirigir sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que altere a capacidade psicomotora e por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória.