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Transcol colidiu

Acidente com ônibus fere motorista e mais de 10 passageiros na Serra

Com o impacto, passageiros relataram que chegaram a ser arremessados contra os vidros e as barras de ferro da catraca; ônibus bateu em canteiro, atingiu poste e saiu da pista
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

07 jul 2024 às 13:10

Publicado em 07 de Julho de 2024 às 13:10

15 pessoas ficaram feridas após acidente com Transcol na Serra
15 pessoas ficaram feridas após acidente com Transcol na Serra Crédito: Leitor A Gazeta
Um acidente com um ônibus do Sistema Transcol deixou a motorista do veículo e mais de dez passageiros feridos na noite de sábado (6), em Cidade Continental, na Serra. Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o coletivo da linha 882 saiu de Jacaraípe e seguia para o terminal de Carapina, no mesmo município, quando tudo aconteceu.
A Polícia Militar contou que foram pelo menos 15 vitimas. De acordo com apuração da reportagem, passageiros relataram que a motorista dirigia em alta velocidade e, em certo ponto, o veículo bateu em um canteiro, atingiu um poste e, depois, entrou no meio da mata. Um declive à frente teria feito o coletivo parar.
Com o impacto do acidente, passageiros contaram ainda que chegaram a ser arremessados contra os vidros e as barras de ferro da catraca.
Motorista do Transcol acertou poste antes de ir parar em mata na Serra
Motorista do Transcol acertou poste antes de ir parar em mata na Serra Crédito: Tarciane Vasconcelos/TV Gazeta
A Polícia Militar não deu detalhes sobre como aconteceu o acidente, entretanto, informou em nota que, ao chegar no local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros prestavam os primeiros atendimentos médicos às vítimas e que, de imediato, foi avistado o coletivo da linha 882 parado dentro da área de mata que fica às margens da via.
“O instrutor da empresa de transportes coletivos informou que a motorista do coletivo já havia sido socorrida. Segundo repassado por uma equipe do Samu, o acidente teve um total de 15 vítimas, sendo uma levada ao hospital pelo Samu e duas pelos Bombeiros. As demais prosseguiram por meios próprios”, diz a nota da PM.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) foi questionado sobre a dinâmica do acidente e outros detalhes da ocorrência. Por nota, a GVBus retornou na manhã desta segunda-feira (8) informando que as vítimas foram socorridas pelo Samu com ferimentos leves e que a empresa responsável pelo coletivo está providenciando a assistência necessária a elas. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

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