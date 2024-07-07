Acidente com ônibus fere motorista e mais de 10 passageiros na Serra

15 pessoas ficaram feridas após acidente com Transcol na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente com um ônibus do Sistema Transcol deixou a motorista do veículo e mais de dez passageiros feridos na noite de sábado (6), em Cidade Continental, na Serra. Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o coletivo da linha 882 saiu de Jacaraípe e seguia para o terminal de Carapina, no mesmo município, quando tudo aconteceu.

A Polícia Militar contou que foram pelo menos 15 vitimas. De acordo com apuração da reportagem, passageiros relataram que a motorista dirigia em alta velocidade e, em certo ponto, o veículo bateu em um canteiro, atingiu um poste e, depois, entrou no meio da mata. Um declive à frente teria feito o coletivo parar.

Com o impacto do acidente, passageiros contaram ainda que chegaram a ser arremessados contra os vidros e as barras de ferro da catraca.

Motorista do Transcol acertou poste antes de ir parar em mata na Serra Crédito: Tarciane Vasconcelos/TV Gazeta

A Polícia Militar não deu detalhes sobre como aconteceu o acidente, entretanto, informou em nota que, ao chegar no local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros prestavam os primeiros atendimentos médicos às vítimas e que, de imediato, foi avistado o coletivo da linha 882 parado dentro da área de mata que fica às margens da via.

“O instrutor da empresa de transportes coletivos informou que a motorista do coletivo já havia sido socorrida. Segundo repassado por uma equipe do Samu, o acidente teve um total de 15 vítimas, sendo uma levada ao hospital pelo Samu e duas pelos Bombeiros. As demais prosseguiram por meios próprios”, diz a nota da PM.