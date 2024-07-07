Acidente com ônibus fere motorista e mais de 10 passageiros na Serra

Um acidente com um ônibus do Sistema Transcol deixou a motorista do veículo e mais de dez passageiros feridos na noite de sábado (6), em Cidade Continental, na Serra. Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o coletivo da linha 882 saiu de Jacaraípe e seguia para o terminal de Carapina, no mesmo município, quando tudo aconteceu.
A Polícia Militar contou que foram pelo menos 15 vitimas. De acordo com apuração da reportagem, passageiros relataram que a motorista dirigia em alta velocidade e, em certo ponto, o veículo bateu em um canteiro, atingiu um poste e, depois, entrou no meio da mata. Um declive à frente teria feito o coletivo parar.
Com o impacto do acidente, passageiros contaram ainda que chegaram a ser arremessados contra os vidros e as barras de ferro da catraca.
A Polícia Militar não deu detalhes sobre como aconteceu o acidente, entretanto, informou em nota que, ao chegar no local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros prestavam os primeiros atendimentos médicos às vítimas e que, de imediato, foi avistado o coletivo da linha 882 parado dentro da área de mata que fica às margens da via.
“O instrutor da empresa de transportes coletivos informou que a motorista do coletivo já havia sido socorrida. Segundo repassado por uma equipe do Samu, o acidente teve um total de 15 vítimas, sendo uma levada ao hospital pelo Samu e duas pelos Bombeiros. As demais prosseguiram por meios próprios”, diz a nota da PM.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) foi questionado sobre a dinâmica do acidente e outros detalhes da ocorrência. Por nota, a GVBus retornou na manhã desta segunda-feira (8) informando que as vítimas foram socorridas pelo Samu com ferimentos leves e que a empresa responsável pelo coletivo está providenciando a assistência necessária a elas. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.