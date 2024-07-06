Abastecimento de água será retomado até a noite de domingo (7), diz Cesan

A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) informou que o abastecimento de água, que foi interrompido pela empresa neste sábado (6) em Vila Velha, Cariacica, Viana e em parte de Vitória, deve retornar em até 24h após a conclusão dos trabalhos, que iniciaram às 4h e tem previsão de encerramento para às 23h. Dessa forma, a retomada será feita até a noite de domingo (7).
Segundo a Cesan, o retorno será gradual, iniciando-se pelos imóveis próximos às estações de bombeamento e nas áreas mais baixas das cidades, seguido pelos imóveis localizados em regiões mais elevadas e nas extremidades das redes de distribuição.
A interrupção se deve a uma obra de manutenção programada nas estações de tratamento de água que compõem o Sistema Jucu. O intuito, segundo a empresa, é preparar o sistema para o verão, que é o período de maior consumo de água do ano.