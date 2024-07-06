Abastecimento de água será retomado até a noite de domingo (7), diz Cesan

Segundo a Cesan, o retorno será gradual, iniciando-se pelos imóveis próximos às estações de bombeamento e nas áreas mais baixas das cidades, seguido pelos imóveis localizados em regiões mais elevadas e nas extremidades das redes de distribuição.

A interrupção se deve a uma obra de manutenção programada nas estações de tratamento de água que compõem o Sistema Jucu. O intuito, segundo a empresa, é preparar o sistema para o verão, que é o período de maior consumo de água do ano.