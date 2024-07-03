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Grande Vitória

Distribuição de água será suspensa pela Cesan no sábado (6)

Segundo a companhia, manutenção é uma preparação para o verão, quando há maior consumo de água pela população
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

03 jul 2024 às 12:54

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 12:54

A Cesan (Companhia Espírito-Santense de Saneamento) vai realizar uma manutenção programada nas estações de tratamento de água que compõem o Sistema Jucu — o maior operado pela companhia — e, por conta disso, o abastecimento de água para os municípios de Viana, Cariacica, Vila Velha e parte de Vitória, na Região Metropolitana, será suspenso das 4h às 23h de sábado (6).
Segundo a empresa, o serviço — que é uma preparação para o verão , quando há maior consumo de água — contemplará a  substituição de geradores de energia e a manutenção do sistema operacional, "buscando a modernização e uma maior eficiência do sistema. O prazo previsto para a normalização do abastecimento é de até 24 horas após a conclusão dos serviços.

Alertas da Cesan

► Poupe água

► Durante a retomada do abastecimento, alguns transtornos podem ocorrer, como falta de água temporária e alterações na cor da água.

►As possíveis causas para a falta de água incluem vazamentos não visíveis, falhas em estações de bombeamento ou obstruções nos hidrômetros.

► Equipes estarão de prontidão dia e noite para atender a quaisquer eventualidades. A complementação do abastecimento, quando necessária, será garantida por meio de caminhões-pipa.

► Em caso de problemas, usuários podem acionar a empresa pelo 115, pelo site  ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115

Os bairros afetados

VITÓRIA
  1. Andorinhas
  2. Ariovaldo Favalessa
  3. Barro Vermelho
  4. Bela Vista
  5. Bento Ferreira
  6. Bonfim
  7. Caratoíra
  8. Centro 
  9. Condusa
  10. Conquista
  11. Consolação
  12. Bairro da Penha
  13. Piedade
  14. Bairro de Lourdes
  15. Cabral
  16. Cruzamento
  17. Moscoso
  18. Morro do Quadro
  19. Enseada do Suá
  20. Estrelinha
  21. Fonte Grande
  22. Forte São João
  23. Fradinhos
  24. Grande Vitória
  25. Gurigica
  26. Horto
  27. Ilha das Caieiras
  28. Ilha de Santa Maria
  29. Ilha do Boi
  30. Ilha do Frade
  31. Ilha do Príncipe
  32. Inhanguetá
  33. Itararé
  34. Jesus de Nazareth
  35. Joana D'arc
  36. Jucutuquara
  37. Mário Cypreste
  38. Maruípe
  39. Monte Belo
  40. Nazareth
  41. Nova Palestina
  42. Parque Moscoso
  43. Praia Do Canto
  44. Praia Do Suá
  45. Redenção
  46. Resistência
  47. Romão
  48. Santa Cecília
  49. Santa Clara
  50. Santa Helena
  51. Santa Lúcia
  52. Santa Luíza
  53. Santa Martha
  54. Santa Tereza
  55. Santo André
  56. Santo Antônio
  57. Santos Dumont
  58. Santos Reis
  59. São Benedito
  60. São Cristóvão
  61. São José
  62. São Pedro
  63. Tabuazeiro
  64. Universitário
  65. Vila Rubim
VILA VELHA
  1. 23 de Maio
  2. Alecrim
  3. Alvorada
  4. Araçás
  5. Argolas
  6. Aribiri
  7. Ataíde
  8. Boa Vista I
  9. Balneário
  10. Ponta da Fruta
  11. Barra do Jucu
  12. Barramares
  13. Boa Vista II
  14. Brisamar
  15. Cavaliere
  16. Centro de Vila Velha
  17. Cidade da Barra
  18. Chácara do Conde
  19. Cobi de Baixo
  20. Cobi de Cima
  21. Cobilândia
  22. Cocal
  23. Coqueiral Itaparica
  24. Cristóvão Colombo
  25. Darly Santos
  26. Divino Espírito Santo
  27. Dom João Batista
  28. Garoto, Glória
  29. Guaranhuns
  30. Ibes
  31. Ilha da Conceição
  32. Ilha das Flores
  33. Ilha dos Ayres
  34. Ilha dos Bentos
  35. Industrial
  36. Interlagos
  37. Itapuã
  38. Itapuera da Barra
  39. Jabaete
  40. Jaburuna
  41. Jardim Asteca
  42. Jardim Colorado
  43. Jardim do Vale
  44. Jardim Guadalajara
  45. Jardim Guaranhuns
  46. Jardim Marilândia
  47. João Goulart
  48. Jockey de Itaparica
  49. Morada da Barra
  50. Morada do Sol
  51. Morro da Lagoa
  52. Normília da Cunha,
  53. Nossa Senhora da Penha
  54. Nova America
  55. Nova Itaparica
  56. Nova Ponta da Fruta
  57. Novo México
  58. Olaria
  59. Paul
  60. Pedra dos Búzios
  61. Planalto
  62. Ponta da Fruta
  63. Pontal das Garças
  64. Praia da Costa
  65. Praia das Gaivotas
  66. Praia de Itaparica
  67. Praia do Sol
  68. Praia dos Recifes
  69. Primeiro de Maio
  70. Recanto da Sereia
  71. Residencial Coqueiral
  72. Retiro do Congo
  73. Rio Marinho
  74. Riviera da Barra
  75. Sagrada Família
  76. Santa Clara
  77. Santa Inês
  78. Santa Mônica
  79. Santa Monica Popular
  80. Santa Paula I
  81. Santa Paula II
  82. Santa Rita
  83. Santos Dumont
  84. São Conrado
  85. São Torquato
  86. Soteco
  87. Terra Vermelha
  88. Ulisses Guimarães
  89. Vale Encantado
  90. Vila Batista
  91. Vila Garrido
  92. Vila Guaranhuns
  93. Vila Nova
  94. Vista da Penha
  95. Zumbi dos Palmares.
CARIACICA
  1. Alto da Boa Vista
  2. Alto Lage
  3. Alzira Ramos
  4. Aparecida
  5. Bandeirantes
  6. Bela Aurora
  7. Bela Vista
  8. Boa Sorte
  9. Caçaroca
  10. Campina Grande
  11. Campo Belo
  12. Campo Grande
  13. Castelo Branco
  14. Chácaras União
  15. Cruzeiro do Sul
  16. Dom Bosco
  17. Expedito
  18. Flexal I
  19. Flexal II
  20. Formate
  21. Graúna
  22. Itacibá
  23. Itanguá
  24. Itapemirim
  25. Itaquari
  26. Jardim América
  27. Jardim Botânico
  28. Jardim Campo Grande
  29. Jardim de Alah
  30. Maracanã
  31. Morada de Santa Fé
  32. Mucuri
  33. Nova Brasília
  34. Nova Campo Grande
  35. Nova Canaã
  36. Nova Valverde
  37. Novo Brasil
  38. Novo Horizonte
  39. Operário
  40. Oriente
  41. Padre Gabriel
  42. Parque Gramado
  43. Piranema
  44. Planeta
  45. Porto de Santana
  46. Porto Novo
  47. Presidente Médici
  48. Retiro Saudoso
  49. Rio Branco
  50. Rio Marinho
  51. Rosa Da Penha
  52. Santa Barbara
  53. Santa Cecília
  54. Santa Paula
  55. Santana
  56. Santo André
  57. São Benedito
  58. São Conrado
  59. São Francisco
  60. São Geraldo
  61. São Geraldo II
  62. São Gonçalo
  63. Serra do Anil
  64. Sotelândia
  65. Sotema
  66. Tabajara
  67. Tiradentes
  68. Tucum
  69. Vale dos Reis
  70. Vale Esperança
  71. Valparaíso
  72. Vasco da Gama
  73. Vera Cruz
  74. Vila Capixaba
  75. Vila Independência
  76. Vila Isabel
  77. Vila Palestina
  78. Vila Prudêncio
  79. Vista Dourada
  80. Vista Linda
  81. Vista Mar.
VIANA
  1. Areinha
  2. Arlindo Villaschi
  3. Campo Verde
  4. Canaã
  5. Caxias do Sul
  6. Coqueiral de Viana
  7. Industrial
  8. Ipanema
  9. Marcílio de Noronha
  10. Morada Bethania
  11. Nova Bethania
  12. Parque Industrial
  13. Primavera
  14. Ribeira
  15. Soteco
  16. Universal
  17. Vale do Sol
  18. Vila Bethania
Distribuição de água será suspensa pela Cesan no sábado

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