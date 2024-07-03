Distribuição de água será suspensa pela Cesan no sábado (6)

► Poupe água



► Durante a retomada do abastecimento, alguns transtornos podem ocorrer, como falta de água temporária e alterações na cor da água.



►As possíveis causas para a falta de água incluem vazamentos não visíveis, falhas em estações de bombeamento ou obstruções nos hidrômetros.



► Equipes estarão de prontidão dia e noite para atender a quaisquer eventualidades. A complementação do abastecimento, quando necessária, será garantida por meio de caminhões-pipa.



► Em caso de problemas, usuários podem acionar a empresa pelo 115, pelo site ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115