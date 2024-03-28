Novo “funcionário” da Cesan promete fazer obras sem destruir as ruas

Os trabalhos nas vias públicas serão realizados por robôs e máquinas capazes de executar os serviços sem, segundo a Cesan, destruir o asfalto e com baixo impacto na mobilidade Crédito: Cesan

Cesan começa a utilizar robôs e inteligência artificial em suas estratégias de prevenção aos vazamentos de água. A medida, anunciada em janeiro, se materializa agora com o início das atividades de implantação de uma nova adutora pelo método não destrutivo na Avenida Maruípe, a partir da próxima terça-feira (2), e recuperação de adutora na Avenida Leitão da Silva, a partir de quinta-feira (4), ambas em Vitória.

Os serviços serão realizados no período noturno e com intervenção pequena, itinerante e localizada em uma das faixas das avenidas, evitando prejuízos à mobilidade das pessoas e ao comércio local, além de preservar o asfalto da via.

Na Av. Maruípe os serviços vão começar no cruzamento com a Av. Paulino Müller, próximo à Padaria Monza, com previsão de serem concluídos até junho. Na Leitão da Silva , o início dos serviços será no trecho em Bento Ferreira, próximo ao Hortifruti, com previsão de conclusão até outubro deste ano.

Para reduzir vazamentos, aumentar a oferta de água e garantir que o abastecimento acompanhe o crescimento da cidade, será implantada uma nova adutora de 500 milímetros de diâmetro com mais de 2 mil metros de extensão na Av. Maruípe e recuperação de uma adutora de 600 mm de diâmetro com mais de mil metros de extensão na Av. Leitão da Silva. Os trabalhos serão realizados por robôs e máquinas capazes de executar os serviços sem destruir o asfalto e com baixo impacto na mobilidade.