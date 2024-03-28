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Leonel Ximenes

Novo “funcionário” da Cesan promete fazer obras sem destruir as ruas

Robôs começam a implantar novas redes nas Avenidas Maruípe e Leitão da Silva, em Vitória, a partir da semana que vem

Publicado em 28 de Março de 2024 às 03:11

Públicado em 

28 mar 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Os trabalhos nas vias públicas serão realizados por robôs e máquinas capazes de executar os serviços sem destruir o asfalto e com baixo impacto na mobilidade
Os trabalhos nas vias públicas serão realizados por robôs e máquinas capazes de executar os serviços sem, segundo a Cesan, destruir o asfalto e com baixo impacto na mobilidade Crédito: Cesan
Cesan começa a utilizar robôs e inteligência artificial em suas estratégias de prevenção aos vazamentos de água. A medida, anunciada em janeiro, se materializa agora com o início das atividades de implantação de uma nova adutora pelo método não destrutivo na Avenida Maruípe, a partir da próxima terça-feira (2), e recuperação de adutora na Avenida Leitão da Silva, a partir de quinta-feira (4), ambas em Vitória.
Os serviços serão realizados no período noturno e com intervenção pequena, itinerante e localizada em uma das faixas das avenidas, evitando prejuízos à mobilidade das pessoas e ao comércio local, além de preservar o asfalto da via.
Na Av. Maruípe os serviços vão começar no cruzamento com a Av. Paulino Müller, próximo à Padaria Monza, com previsão de serem concluídos até junho. Na Leitão da Silva, o início dos serviços será no trecho em Bento Ferreira, próximo ao Hortifruti, com previsão de conclusão até outubro deste ano.
Para reduzir vazamentos, aumentar a oferta de água e garantir que o abastecimento acompanhe o crescimento da cidade, será implantada uma nova adutora de 500 milímetros de diâmetro com mais de 2 mil metros de extensão na Av. Maruípe e recuperação de uma adutora de 600 mm de diâmetro com mais de mil metros de extensão na Av. Leitão da Silva. Os trabalhos serão realizados por robôs e máquinas capazes de executar os serviços sem destruir o asfalto e com baixo impacto na mobilidade.
O presidente da Cesan, Munir Abud, destaca o avanço na adoção deste novo procedimento: “São consideradas as tecnologias mais avançadas do mundo, direcionadas à redução de perdas de água e ao aumento da vida útil das redes. Cada técnica utilizada é projetada para casos específicos, mas todas têm como objetivo alcançar uma execução mais rápida, menos poluente, com menor impacto para a população e melhor custo-benefício”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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