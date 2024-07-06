Menino de bicicleta morre atropelado por ônibus em São Mateus

O atropelamento aconteceu no bairro Vila Verde, em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta

Um menino de 11 anos, identificado como João Paulo Pereira, morreu ao ser atropelado por um ônibus da Viação São Gabriel, no bairro Vila Verde, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (5).

O motorista do coletivo contou à Polícia Militar que subia a ladeira do bairro, no sentido BR 101, quando algumas crianças desciam o morro de bicicleta. João Paulo era uma delas e acabou batendo no veículo.

Em entrevista para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta, Emanuel Pereira, de 15 anos, irmão de João, contou que os meninos voltavam para casa após um treino de futebol. "Quando eu cheguei perto dele, que eu peguei no braço dele, ele falou 'ai, meu braço' e, do nada, ele morreu", disse.

Emanuel Pereira, de 15 anos, irmão de João Crédito: TV Gazeta

O condutor de 55 anos realizou o teste do etilômetro, que deu negativo, mas foi conduzido à 18ª Regional de São Mateus. Por nota, a Viação São Gabriel informou que "lamenta o ocorrido e está aguardando a conclusão das investigações".

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.