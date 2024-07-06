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Tinha 11 anos

Menino de bicicleta morre atropelado por ônibus em São Mateus

Publicado em

06 jul 2024 às 10:28
O atropelamento aconteceu no bairro Vila Verde, em São Mateus
O atropelamento aconteceu no bairro Vila Verde, em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta
Um menino de 11 anos, identificado como João Paulo Pereira, morreu ao ser atropelado por um ônibus da Viação São Gabriel, no bairro Vila Verde, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (5).
O motorista do coletivo contou à Polícia Militar que subia a ladeira do bairro, no sentido BR 101, quando algumas crianças desciam o morro de bicicleta. João Paulo era uma delas e acabou batendo no veículo. 
Em entrevista para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta, Emanuel Pereira, de 15 anos, irmão de João, contou que os meninos voltavam para casa após um treino de futebol. "Quando eu cheguei perto dele, que eu peguei no braço dele, ele falou 'ai, meu braço' e, do nada, ele morreu", disse.
Emanuel Pereira, de 15 anos, irmão de João
Emanuel Pereira, de 15 anos, irmão de João Crédito: TV Gazeta
O condutor de 55 anos realizou o teste do etilômetro, que deu negativo, mas foi conduzido à 18ª Regional de São Mateus. Por nota, a Viação São Gabriel informou que "lamenta o ocorrido e está aguardando a conclusão das investigações".
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 
Moradores no local reclamaram que os veículos passam em alta velocidade pela rua. Em nota, a prefeitura de São Mateus  informou que vai enviar equipe técnica no local para fazer uma avaliação e fazer o que for preciso para dar mais segurança à população.

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Vitor Recla

Curso de Residência em Jornalismo / [email protected]
Vitor Recla
Acidente na ES 482

Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro

Publicado em 09/04/2026 às 09:27
Motociclista é gravemente ferido em batida com carro em Cachoeiro de Itapemirim
Motociclista é gravemente ferido em batida com carro em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais
Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na noite de quarta-feira (8), na rodovia ES 482, no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Segundo informações da Polícia Militar (PM), a moto teria colidido na lateral de um carro, um Kia Cerato Koup, que trafegava no sentido contrário. O motorista relatou que precisou frear bruscamente e desviar para a outra pista para evitar uma colisão com o veículo à frente, momento em que acabou atingindo o motociclista.
O condutor da motocicleta, uma Honda Bros, sofreu um ferimento grave em uma das pernas e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do carro realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.
Os veículos foram retirados da pista por familiares dos envolvidos. O motociclista permanece internado no pronto-socorro do hospital.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória

Publicado em 09/04/2026 às 08:31
Adolescente é atropelada na Avenida Leitão da Silva, em Vitória
Adolescente é atropelada na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Archimedis Patrício
Uma adolescente de 14 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada na manhã desta quinta-feira (9)  na Avenida Leitão da Silva, na altura do bairro Santa Lúcia, em Vitória. De acordo com a Guarda Municipal, o fluxo de veículos na região segue sem alterações.
Segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta no local, o motorista relatou que seguia no sentido Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) e, na altura de um cruzamento, com o sinal aberto para veículos, três mulheres tentaram atravessar a via correndo.
Duas delas conseguiram chegar ao outro lado, mas a adolescente teria voltado no meio do percurso. O condutor afirmou que tentou frear para evitar o atropelamento, mas não conseguiu impedir a colisão.
Carro envolvido no atropelamento na Leitão da Silva. Crédito: Priciele Venturini
De acordo com militares que atenderam a ocorrência, a jovem foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Infantil de Vitória, no bairro Bento Ferreira. O estado de saúde dela é grave. 
Na região, há uma faixa de pedestres a cerca de 150 metros do local onde ocorreu o acidente.
* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. 
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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Caso em Cariacica

"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Publicado em 09/04/2026 às 06:01
À esquerda, Francisca Chaguiana Dias Viana. De óculos, Daniele Toneto. Mulheres foram mortas por PM em Cariacica
À esquerda, Francisca Chaguiana Dias Viana. De óculos, Daniele Toneto. Mulheres foram mortas por PM em Cariacica Crédito: Redes sociais
O governador Ricardo Ferraço comentou, na noite de quarta-feira (8), o duplo homicídio cometido pelo cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale, que atirou e matou um casal de mulheres pela manhã no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica.
"Manifesto minha profunda indignação diante do duplo homicídio ocorrido hoje em Cariacica. Trata-se de uma conduta inadmissível, que não representa, em hipótese alguma, a postura da nossa Polícia Militar. Não toleramos esse tipo de comportamento dentro da corporação.
O policial foi preso imediatamente pelos próprios colegas, está sob custódia do Estado, e o caso será encaminhado à Justiça comum, por não se tratar de crime militar.
Em contato direto com o comando da PM, determinei que o caso seja tratado com celeridade e rigor absoluto na apuração, com responsabilização exemplar no que couber ao Estado, para que a justiça seja feita o mais breve possível", finalizou Ferraço.
Luiz Gustavo Xavier do Vale estava fora das ruas desde julho de 2022, por ter atirado contra uma mulher trans conhecida como Lara Croft, no bairro Alto Lage, no mesmo município. Ela morreu em decorrência dos ferimentos.
Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale foi encaminhado à delegacia após crime
Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale foi encaminhado à delegacia após crime Crédito: Leitor | A Gazeta / Reprodução/Instagram
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/
Balneário de Carapebus

Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Publicado em 08/04/2026 às 18:54
Dois meninos, que não tiveram as idades divulgadas, foram resgatados após colidirem a bicicleta em que estavam em um poste, no bairro Balneário de Carapebus, na Serra, região da Grande Vitória, na tarde desta quarta-feira (8). Conforme o Corpo de Bombeiros, uma das crianças teve um corte no buço (entre o lábio superior e o nariz) e a outra ficou com um hematoma na cabeça.
A corporação ainda disse que socorreu as vítimas e as colocou em uma ambulância, mas, durante o deslocamento ao hospital, uma unidade do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi encontrada e assumiu o transporte até a unidade de saúde. A Secretaria de Saúde estadual (Sesa) foi demandada para saber mais detalhes sobre o estado de saúde das crianças, mas não houve retorno até o fechamento desta nota.
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Mudança no governo

Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES

Publicado em 08/04/2026 às 17:23
Ricardo Ferraço cumprimenta o novo secretário Jales Cardoso Crédito: Divulgação
O governador Ricardo Ferraço (MDB) anunciou, nesta quarta-feira (8), o nome de Jales Cardoso para assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti). Atual subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Jales passa a ocupa a cadeira deixada por Bruno Lamas (PSB), que tentará cargo de deputado estadual nas eleições deste ano.
Ao anunciar a escolha, Ferraço afirmou que a nomeação busca garantir continuidade às políticas já desenvolvidas pela secretaria. Segundo o governador, Jales tem experiência na área de gestão da inovação e já participa da condução dos principais projetos da pasta.
"Convidei o especialista em Gestão da Inovação, Jales Cardoso, para ser o novo secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional. O subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação vai dar continuidade ao exitoso trabalho do ex-secretário Bruno Lamas", afirmou.

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Tiago Alencar

Repórter / [email protected]
Tiago Alencar
Fuga e morte

Foragido da Justiça morre após perseguição policial em Linhares

Publicado em 08/04/2026 às 17:11
Marco de Oliveira Barbosa, de 51 anos, tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e várias passagens pela polícia. Ele tentou atirar contra os policiais, que revidaram
Após a perseguição, o homem tentou atirar contra os policiais e acabou morto em Linhares Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem de 51 anos, identificado como Marco de Oliveira Barbosa, morreu durante uma operação da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (08) na rodovia ES 440, no interior de Linhares, região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, equipes montaram um cerco para cumprir um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que tentou fugir em um veículo e colidiu com uma viatura.
Durante a fuga, ele perdeu o controle do carro e bateu em um entroncamento rodoviário. Ao sair do veículo, teria sacado uma arma e tentado disparar contra os policiais, que revidaram. O óbito foi confirmado pelo Samu/192. Uma mulher que também estava no carro sofreu escoriações e foi detida, mas liberada em seguida, já que, conforme a polícia, não tinha envolvimento em atividades criminosas.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, Marco tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio, estava foragido e possuía diversas passagens pela polícia.
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Em Cruzeiro do Sul

Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica

Publicado em 08/04/2026 às 16:37
Um vídeo mostra o momento em que as mulheres mortas por um cabo da Polícia Militar são baleadas no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (8). Na gravação, é possível ver as vítimas, identificadas como Daniele Tonete e Franscica Chaguiana Dias Viana, sentadas quando uma viatura da corporação para na frente delas. Segundos depois, houve uma movimentação e, às 10h05m10s, a gravação registra uma delas caindo ao chão, momento em que teria sido atingida. 
Não é possível ver quem disparou, mas, dois segundos depois, o PM sai de trás do carro em direção à segunda vítima. A mulher aparentava andar cambaleando na rua quando começaram os tiros e, na sequência, ela também caiu enquanto os disparos prosseguiam. No entorno, outros militares parecem assustados com a cena e um dos agentes chega a colocar as mãos na cabeça. 
As vítimas mantinham um relacionamento amoroso e moravam no mesmo prédio que a ex-esposa do policial, porém em andares diferentes. Segundo o repórter Caique Verli, da TV Gazeta, as três já teriam um desentendimento antigo. Pela manhã, discutiram por causa de um aparelho de ar-condicionado — uma acusando a outra de furtar energia. Detalhes sobre o procedimento tomado pela corporação em relação ao cabo serão passados em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira. 
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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Buscas

Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares

Publicado em 08/04/2026 às 13:58
Da esquerda para direita: Leonardo Freitas de Oliveira e Romildo de Jesus da Silva
Da esquerda para direita: Leonardo Freitas de Oliveira e Romildo de Jesus da Silva Crédito: Montagem | A Gazeta
A Polícia Civil está à procura de Leonardo Freitas de Oliveira, de 25 anos, principal suspeito de assassinar Romildo de Jesus da Silva em um quarto de motel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no dia 20 de setembro de 2025. Na ocasião, Romildo foi encontrado com uma toalha enrolada no pescoço e apresentava sinais de estrangulamento.
A Polícia Civil está à procura de Leonardo Freitas de Oliveira, de 25 anos, principal suspeito de assassinar Romildo de Jesus da Silva em um quarto de motel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu no dia 20 de setembro de 2025.
Na ocasião, Romildo foi encontrado com uma toalha enrolada no pescoço e apresentava sinais de estrangulamento.
Segundo as investigações, a vítima chegou sozinha ao motel, em um carro de aplicativo. Pouco depois, o suspeito também chegou e foi direto para o quarto alugado, uma “suíte imperial”, onde o crime teria ocorrido em seguida.
Funcionários do estabelecimento relataram ter ouvido barulhos que indicavam briga e agressões e foram até o local. Ao entrarem no quarto, encontraram a vítima caída no chão, já sem vida. Leonardo teria fugido correndo da suíte e pulado o muro do motel.
De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime pode estar relacionada a uma disputa por drogas, a um conflito pessoal ou a uma combinação dos dois fatores.
Ainda segundo a polícia, o suspeito possui antecedentes por tráfico de drogas, receptação e roubo. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Carreta com carga de milho tomba na BR 262, em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 08/04/2026 às 09:33
Carreta com milho tomba na BR 262
Carreta com milho tomba na BR 262 Crédito: Reprodução/ Instagram @vnidepre
Uma carreta carregada de milho tombou na região de Camargo, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (8). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento ocorreu por volta das 6h, no km 114 da BR-262. Não há informações sobre feridos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a limpeza da pista, devido ao derramamento de óleo. Uma das faixas foi interditada por causa do veículo.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Motociclista morre após perder o controle na BR 101, em Linhares

Publicado em 08/04/2026 às 09:19
Motociclista morre após perder o controle do veículo na BR 101, em Linhares
Motociclista morre após perder o controle do veículo na BR 101, em Linhares Crédito: PRF
Um motociclista orreu em um acidente na manhã desta quarta-feira (8), na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista. O acidente aconteceu por volta das 6h14, na altura do km 131. A perícia foi acionada. A vítima não teve o nome nem a idade divulgados.
A Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, informou que houve interdição das pistas nos sentidos Norte e Sul. Por volta das 7h40, o trânsito havia sido desviado e fluía pelas vias marginais.
A PRF informou que as causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

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