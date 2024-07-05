Luiz Paulo escolhe advogado para ser seu vice na disputa em Vitória

O presidente do União Brasil em Vitória, o advogado Victor Ricciardi, será o vice do ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) na corrida eleitoral pelo comando da Prefeitura de Vitória nas eleições municipais deste ano. A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta na noite desta sexta-feira (5), por fontes ligadas à direção do partido no Espírito Santo.
A pré-candidatura de Luiz Paulo na Capital conta, principalmente, com o apoio e a participação direta do grupo composto por seis legendas aliadas do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), também conhecido como G-6. União Brasil, PSB, MDB, PSD, PSDB e Cidadania, que estão federados, formam o bloco partidário em apoio ao tucano.
Na última semana, a chapa de Luiz Paulo tentou apoio do PDT em Vitória, após o partido ter ficado de fora da disputa majoritária na Capital. A legenda, no entanto, decidiu declarar apoio à pré-candidatura de João Coser (PT).
Victor é advogado especializado em Direito Público, Processo Civil, Direito Civil e Empresarial. Já atuou como secretário-adjunto de Habitação na Serra de 2019 a 2020 e foi assessor especial na Secretaria de Estado de Meio Ambiente. A escolha de seu nome teria sido costurada diretamente com o presidente do União em território capixaba, o atual secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni.