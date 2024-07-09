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Em Vila Velha

Ciclista que morreu em acidente com ônibus havia roubado bicicleta momentos antes

Segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, o veículo era de um adolescente e foi roubado em uma padaria próximo ao local onde a colisão com o coletivo aconteceu
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

09 jul 2024 às 17:35

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 17:35

O ciclista, morto após colidir em um ônibus do Sistema Transcol no final da manhã desta terça-feira (9), no bairro Vila Nova, em Vila Velha, havia furtado a bicicleta momentos antes em uma padaria.  Conforme apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o veículo era de um adolescente. A vítima não portava documentos e, por conta disso, não foi identificado. 
Segundo informações repassadas pela Guarda Municipal, testemunhas contaram que o ciclista estava em alta velocidade no momento do acidente.
O homem passava pela Rua Trinta e Um e entrou na Avenida Sérgio Cardoso, colidindo com o coletivo que estava trafegando na via. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Conforme informações da Polícia Militar, foi o próprio motorista do coletivo que acionou o Samu. O condutor do ônibus realizou o teste do etilômetro que deu negativo.
Ainda segundo a PM, trinta minutos após a chegada da equipe do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran) compareceu ao local um homem informando que a bicicleta era do sobrinho dele. De acordo com o indivíduo, o rapaz havia parado a bicicleta em uma padaria para comprar pão quando foi abordado pelo suspeito. A bicicleta foi devolvida ao homem após ele apresentar os documentos.
O motorista do ônibus foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional do município para prestar esclarecimentos. A Guarda Municipal esteve no local auxiliando o trânsito, já que o trecho onde aconteceu o acidente estava interditado para o trabalho da polícia.
A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta das 12h55. O corpo da vítima, do sexo masculino, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Três acidentes em 72 horas

Em três dias, foram registrados três acidentes envolvendo ônibus do Sistema Transcol. No final da manhã desta terça-feira (9), um ciclista morreu após colidir com um coletivo, em Vila Nova, no município de Vila Velha.
Na segunda-feira (8), outro ônibus se envolveu em um acidente no bairro Continental, na Serra. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), responsável pelo coletivo, informou, em nota, que o coletivo não estava em operação, logo, sem passageiros. Não houve feridos.
No sábado (6) à noite, um acidente no mesmo bairro deixou 15 pessoas feridas, incluindo a motorista. De acordo com apuração da reportagem de A Gazeta, passageiros relataram que o veículo estava em alta velocidade e, em certo ponto, bateu em um canteiro, atingiu um poste e, depois, entrou no meio da mata.
O GVBus informou que as vítimas foram socorridas pelo Samu com ferimentos leves e que a empresa responsável pelo veículo está providenciando a assistência necessária. Ainda não há informações oficiais sobre a causa do acidente.
Questionada sobre os três casos, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) respondeu apenas que não houve vítimas dentro do coletivo do acidente desta terça-feira.
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