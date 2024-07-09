Ciclista morre em acidente com ônibus do Transcol em Vila Velha

Um ciclista, que não teve a identidade divulgada, morreu após colidir com um ônibus do Sistema Transcol, no final da manhã desta terça-feira (9), no bairro Vila Nova, em Vila Velha . Segundo informações repassadas pela Guarda Municipal, testemunhas contaram que a vítima estava em alta velocidade.

O ciclista passava pela Rua Trinta e Um e entrou na Avenida Sérgio Cardoso, colidindo com o coletivo que estava trafegando na via. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Guarda Municipal esteve no local auxiliando o trânsito, já que o trecho onde aconteceu o acidente foi interditado para o trabalho da polícia.

A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta das 12h55. O corpo da vítima, do sexo masculino, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.