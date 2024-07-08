Outro caso: ônibus do Transcol se envolve em acidente na Serra

O coletivo do Transcol bateu no poste em Cidade Continental e não houve feridos

“O ônibus foi imediatamente recolhido. A empresa está apurando as causas do acidente", salientou o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória.

Na manhã desta segunda-feira (8), o GVBus informou que as vítimas foram socorridas pelo Samu com ferimentos leves e que a empresa responsável pelo veículo está providenciando a assistência necessária. Ainda não há informações oficiais sobre a causa do acidente.