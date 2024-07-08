Outro caso: ônibus do Transcol se envolve em acidente na Serra

Outro ônibus do Transcol se envolveu em um acidente no bairro Cidade Continental, na Serra, na manhã desta segunda-feira (8). O GVBus, responsável pelo coletivo, informou, em nota, que o coletivo não estava em operação, logo, sem passageiros. Não houve feridos.
“O ônibus foi imediatamente recolhido. A empresa está apurando as causas do acidente", salientou o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória.
No sábado (6) à noite, um acidente no mesmo bairro deixou 15 pessoas feridas, incluindo a motorista. De acordo com apuração da reportagem de A Gazeta, passageiros relataram que o veículo estava em alta velocidade e, em certo ponto, bateu em um canteiro, atingiu um poste e, depois, entrou no meio da mata.
Na manhã desta segunda-feira (8), o GVBus informou que as vítimas foram socorridas pelo Samu com ferimentos leves e que a empresa responsável pelo veículo está providenciando a assistência necessária. Ainda não há informações oficiais sobre a causa do acidente.