Mais duas mulheres mortas pelos ex-companheiros: já passamos dos limites

Joyce Moura dos Santos e Laís Leoterio das Neves Silva,, vítimas de feminicídio no mesmo fim de semana Crédito: Arquivo familiar

Não dá para aceitar tanta violência sem algum tipo de reação organizada da sociedade capixaba. Neste fim de semana, mais duas mulheres não tiveram a chance de seguir com suas vidas porque seus ex-companheiros não aceitaram o fim dos respectivos relacionamentos. São mais duas mulheres com o destino traçado pela violência no Espírito Santo. E a sensação é a de que, a cada dia que passa, os enredos dos feminicídios no Espírito Santo ficam ainda mais aterrorizantes.

No caso de Guarapari, chamou atenção a ação no meio da rua e a decisão do ex-marido de tirar a própria vida. Se as circunstâncias se confirmarem assim, poderão ser indícios de uma premeditação. Ela tinha medida protetiva desde julho do ano passado, e segundo os familiares as ameaças não cessaram. No crime de Cariacica, vizinhos falaram que a relação dos dois era tumultuada. A jovem também foi morta em via pública, em um beco.

Estamos cansados de saber que essas mulheres são vítimas de um machismo arraigado à sociedade, com homens considerando as mulheres suas posses, tendo o poder de decidir se elas podem ou não viver. Mas, mesmo diante dessa insistente constatação, os feminicídios continuam recorrentes, sem trégua. O que se passa na cabeça de um homem que mata a ex-mulher e depois se mata? O que está acontecendo com a vida em sociedade, com as relações humanas, quando alguém chega a esse extremo?

Ainda persiste o senso comum de que esses crimes não podem ser evitados. Ora, as ameaças estavam lá, a medida protetiva também. É, sim, possível prevenir esses crimes, com políticas públicas eficientes. As medidas judiciais e policiais de enfrentamento existem justamente para ser um obstáculo a essa violência, para que ela não se concretize.