Mulher é brutalmente assassinada pelo ex na frente da filha em Cariacica

Joyce Moura dos Santos, de 20 anos, morta com golpes de faca e de pedaço de concreto Crédito: Acervo familiar

Uma jovem de 20 anos foi brutalmente assassinada, com golpes de faca e de pedaços de concreto, no bairro Itacibá, em Cariacica , na tarde do último domingo (23). O suspeito do crime é o ex-companheiro de Joyce Moura dos Santos. A filha da vítima, de apenas dois anos, presenciou toda a violência.

A repórter Quézia Prado, da TV Gazeta, esteve no local. Testemunhas disseram a ela que Joyce foi atraída até a casa do ex-companheiro, em um beco, mas não queria entrar. O homem insistiu. Quando as agressões começaram, a jovem tentou escapar, pulando um muro de cerca de três metros de altura, mas o criminoso foi atrás.

Filha viu tudo

Segundo o conselheiro tutelar Jean Cleres, a filha de Joyce, de dois anos, viu toda a violência sofrida pela mãe. "Um caso bárbaro. Neste momento ela está sob a guarda do Conselho Tutelar, mas estamos em busca ativa para encontrar algum familiar, alguém com grau de parentesco para poder encaminhar a criança. Também vamos dar os encaminhamentos que essa criança precisar, de psicólogo, tratamento relacionado à saúde e outros que a família também vai precisar", detalhou, em entrevista à TV Gazeta.

Relação conturbada

Testemunhas revelaram à TV Gazeta que Joyce se relacionou com o suspeito durante cinco anos, e que a relação era conturbada. Eles terminaram, mas o criminoso não aceitava.

Em nota, a Polícia Civil informou que "o suspeito de 32 anos foi autuado em flagrante por feminicídio qualificado e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) assim que receber alta médica". O nome do criminoso não foi divulgado.