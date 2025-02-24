Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • ES dá passos importantes para ter reserva de água em períodos de seca
Opinião da Gazeta

ES dá passos importantes para ter reserva de água em períodos de seca

A imprevisibilidade de eventos climáticos extremos não são razão para que governos e autoridades lavem suas mãos, pelo contrário. A racionalidade na gestão está na contingência, no planejamento de ações que podem mitigar os impactos

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 01:00

Públicado em 

24 fev 2025 às 01:00

Colunista

Rio Jucu
Esquema em 3D da futura Barragem dos Imigrantes Crédito: Cesan
A criação de um programa de financiamento para a construção de pequenas barragens dentro de propriedades rurais, anunciado pelo governo do Estado na semana passada, vai ajudar a garantir segurança hídrica aos produtores, sobretudo durante as crises provocadas pelas estiagens. Essas reservas de água para o agro se tornaram imprescindíveis diante das perspectivas de mudanças cada vez mais radicais dos regimes de chuva. 
É uma nova frente de enfrentamento das mudanças climáticas, ao lado do  programa estadual de barragens de uso coletivo. Há obras importantes, como a construção da barragem no rio Piraquê-Açu, em Aracruz, anunciada no ano passado. Também em 2024, o governo do Estado autorizou o início das obras da Barragem Córrego Ribeirão Floresta, no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim. Outros nove projetos de reservatórios entraram no planejamento estadual para os próximos anos.
Outro avanço importante, que vai garantir o abastecimento de água da Grande Vitória por até seis meses, foi o início das obras, em agosto passado, da Barragem dos Imigrantes, no Rio Jucu, com capacidade de armazenar 23 bilhões de litros de água. O novo sistema vai quase dobrar a capacidade atual, já que a Barragem de Rio Bonito, entre Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá, reserva até 27 bilhões de litros.
A imprevisibilidade de eventos climáticos extremos não são razão para que governos e autoridades lavem suas mãos, pelo contrário.  A racionalidade na gestão está na contingência, no planejamento de ações que podem mitigar os impactos. Os financiamentos para auxiliar os produtores rurais na construção de suas próprias barragens são  importantes nesse sentido, bem como os investimentos nos grandes reservatórios. 
Sem água, a população sofre na pele com o desconforto e os impactos na saúde. Sem água, não há como produzir alimentos. Não há nada mais lógico do que armazenar, quando as chuvas enchem os rios, para garantir por algum tempo o abastecimento dentro de alguma normalidade.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Carnaval de Vitória: a fantasia que transforma a realidade

Câmeras nas ruas mais uma vez ajudam a combater a impunidade

Fuga de presídio no ES pode ser sintoma de doença mais grave

Como proteger crianças que são vítimas das próprias famílias?

Turismo no ES: estamos cansados de ter potencial

Tópicos Relacionados

Crise Hídrica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados