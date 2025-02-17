Turismo no ES: estamos cansados de ter potencial

Coqueiral de Aracruz Crédito: Fernando Madeira

Para qualquer lado que se olhe no Estado, há paisagens marcantes. Itaúnas e Guarapari já se destacam como destino de praia, Pedra Azul e a região do Caparaó como destino de montanhas. Mas o turismo no Espírito Santo não consegue deslanchar de forma organizada e profissional, e lá se vão décadas em que se repete que temos pontencial para receber mais visitantes... e nada muda.

Potencial não é nada sem trabalho e investimento. O papel do poder público é o de indutor, atraindo a iniciativa privada. E, não custa destacar, o turismo não pode ser predatório: é o equilíbrio, com o devido regramento em meio à comunidade em que se insere e ao meio ambiente, que garante a sua sustentabilidade.

Durante muito tempo, o turismo no Estado, com raras exceções, baseou-se no improviso e na confiança de que o turista sempre volta, principalmente em Guarapari, por ser um destino mais barato e popular. O que mais se reclama é da falta de profissionalização, da ausência de uma cadeia organizada. Mas, aparentemente, é uma percepção que está mudando.

Cidades se tornam potências turísticas quando proporcionam boas experiências, que serão guardadas na memória e vão semear a vontade de voltar ou de indicar para amigos.