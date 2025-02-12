Supersalários: vale tudo por um penduricalho?

Ministro Flávio Dino, durante a sessão plenária do STF Crédito: Gustavo Moreno/STF

Enquanto o PL dos Supersalários tramita a passos lentos no Congresso desde 2016, com perspectivas de desidratação que podem inclusive torná-lo inócuo na prática , a falta de uma legislação que acabe com as brechas que permitem que as remunerações furem o teto salarial do funcionalismo vai impor cada vez mais a judicialização do tema. E é bom que encontrem obstáculos.

Nesta segunda-feira (10), o ministro Flávio Dino, do STF, em sua decisão que suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) de liberar o pagamento de valores retroativos de auxílio-alimentação a um magistrado, relativos ao período anterior a 2011, falou do "inaceitável vale-tudo".

"Hoje é rigorosamente impossível alguém identificar qual o teto efetivamente observado, quais parcelas são pagas e se realmente são indenizatórias, tal é a multiplicidade de pagamentos, com as mais variadas razões enunciadas (isonomia, “acervo”, compensações, "venda” de benefícios etc)", criticou o ministro. E é justamente esse o ponto. Faltam regras mais taxativas sobre o que são verbas indenizatórias, porque a burla é inaceitável.