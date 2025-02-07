Fim dos supersalários: governo e Congresso precisam cumprir suas promessas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante coletiva após reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

Regulamentação que deveria significar uma redução a pó desses privilégios, mas que na prática pode acabar sendo puro ilusionismo. Um exemplo é o PL dos Supersalários, em trâmite no Congresso desde 2016. Ao passar pela Câmara foram incluídas no projeto de lei 32 exceções para o pagamento acima do teto salarial, resultado do lobby das carreiras mais poderosas do funcionalismo. A bola agora está com o Senado.

Contudo, nesta semana, surgiu uma nova esperança em Brasília de se encaminhar a redução efetiva dessa extavagância que distancia tanto essa elite do funcionalismo do restante da população (inclusive a maioria dos servidores públicos). A PNAD Contínua de 2023 apontava que cerca de 0,3% dos servidores efetivos do país são beneficiados com supersalários. São os escolhidos da República: poucos, mas poderosos.

Na quarta-feira (5), a limitação do supersalários apareceu entre as 25 prioridades da pauta econômica entregues pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao novo presidente da Câmara, Hugo Motta.

É o encaminhamento legislativo da regulamentação prevista no fim do ano, e espera-se que não permaneça tão desidratada. "Acredito que o Congresso vai saber lidar com isso e, na minha opinião, vejo sensibilidade hoje para algo que já se tornou quase um clamor social", explicou o ministro em entrevista concedida à colunista Míriam Leitão , do jornal O Globo.

Ele tem razão. Essa agenda une o Brasil, sendo provavelmente uma das pautas sobre as quais há mais consenso da opinião pública. Mas é ao mesmo tempo a que menos anda: quantas previsões de reforma administrativa nadaram e morreram na praia nas últimas décadas? A fala de Haddad precisa se traduzir em empenho do governo federal pela redução dos gastos, encontrando eco no Congresso.