Ferrovia Vitória-Rio está enfim entrando nos trilhos

O governo federal, ao abrir a primeira audiência pública sobre a concessão da EF-118 (ferrovia que vai ligar as regiões metropolitanas de Vitória e Rio de Janeiro e da qual se espera ouvir falar cada vez mais, com boas notícias), fez anúncios que mostram que o empreendimento, considerado um dos maiores investimentos ferroviários do país, pode estar enfim entrando nos trilhos.