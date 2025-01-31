Ferrovia Vitória-Rio está enfim entrando nos trilhos

O governo federal, ao abrir a primeira audiência pública sobre a concessão da EF-118 (ferrovia que vai ligar as regiões metropolitanas de Vitória e Rio de Janeiro e da qual se espera ouvir falar cada vez mais, com boas notícias), fez anúncios que mostram que o empreendimento, considerado um dos maiores investimentos ferroviários do país, pode estar enfim entrando nos trilhos.
O investimento federal será de R$ 3,28 bilhões, parte dos quais será transferida ao longo dos primeiros quatro anos ao vencedor do leilão, programado para o primeiro trimestre de 2026. Leva a concessão de 50 anos quem ofertar o maior desconto desse financiamento da União.
A EF-118 é um projeto que atravessou a última década sem sair do lugar. Também chamada de Anel Ferroviário do Sudeste, a nova ferrovia será um novo eixo logístico, conectando o agronegócio do Centro-Oeste e a mineração em Minas Gerais aos portos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. O Porto Central, cujas obras foram iniciadas em dezembro em Presidente Kennedy, será um dos terminais beneficiados.
A construção pela Vale do ramal que vai ligar Santa Leopoldina a Anchieta é o que vai começar a tirar o projeto da EF-118 do papel. Após um impasse de anos, o acordo consensual entre o governo Lula e a Vale revisou os valores dos contratos de concessão da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e da Vitória a Minas (EFVM), com a construção do trecho firmada como contrapartida.
A concessão da EF-118 já atrai investidores, segundo o secretário Nacional de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes, Leonardo Ribeiro, o governo já foi procurado por grupos de empresários árabes, chineses e brasileiros. É preciso formatar bem o edital, para que haja segurança jurídica para esses investimentos. Em outras ocasiões, em oferta de concessões de outros modais, esses interesses iniciais não se concretizaram.
As consultas públicas, abertas pela Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT), são uma oportunidade de aprimorar o projeto. Na audiência de Vitória, nesta quarta-feira (29), entidades, como o Sindicato dos Ferroviários do Espírito Santo e Minas Gerais (Sindfer), pediram a inclusão de um trem de passageiros, como o da Estrada de Ferro Vitória a Minas, que conecta as cidades entre Vitória e Belo Horizonte. Um ponto importante, por ser mais uma possibilidade de deslocamento entre os municípios do trajeto. São essas reivindicações que precisam aparecer neste momento.