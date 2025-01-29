Demissão de policiais penais é resultado da vigilância sobre quem vigia os presos

Viatura da Polícia Penal do Espírito Santo Crédito: Sejus

Podemos dizer que demorou. Apesar de já estarem afastados de suas funções, a demissão de dois policiais penais levou três anos para se concretizar , mesmo após a condenação pela Justiça estadual, com pena de 12 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, com perda do cargo.

Não se coloca aqui em questão o incontestável direito à ampla defesa, uma garantia constistucional que precisa ser cumprida sob o risco de se ceder ao autoritarismo. A Sejus também coloca a sobrecarga de trabalho na Corregedoria como justificativa para a demora. É fato que poderia ter havido mais celeridade, mesmo que os dois policiais penais tenham recorrido da sentença da Justiça.

O que se reforça neste caso é o poder do exemplo. Os policiais penais formam a barreira humana mais próxima daqueles que cometeram crimes e tiveram a liberdade legalmente retirada. Eles são colocados diante do risco diariamente e, consequentemente, vivem sob estresse. Como disse o advogado e ex-agente penitenciário Fábio Marçal, em artigo publicado nesta terça-feira (28) , é um trabalho "invisível" para a sociedade. Daqueles que só são percebidos quando algo dá errado.

Não se julga o todo pela parte. Os casos de corrupção são pontuais e só serão combatidos com a devida vigilância. Os mecanismos de controle precisam estar em funcionamento, com canais de denúncias, para que os policiais que cedem à corrupção não contaminem mais membros. O trabalho desses profissionais é tão necessário para as engrenagens da sociedade que não pode haver brecha para as más condutas.