Agenda de obras estruturantes no ES precisa avançar em 2025

Por terra, céu e mar, a ampliação da infraestrutura no Espírito Santo é parte essencial da solução dos gargalos que ainda impedem transformação do Estado em um verdadeiro hub logístico. Um destino manifestado na própria posição estratégica do território capixaba, mas ainda potencial. São atualmente 316 projetos em andamento, mapeados pelo Observatório da Indústria da Findes, e isso precisa avançar.
Muitos deles estão no estudo “Panorama da Infraestrutura – Região Sudeste”, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que sugere 49 obras prioritárias para aumentar a competitividade e colocar a logística capixaba em um novo patamar.
Falar da BR 262 e da BR 101 é necessariamente reforçar o nível de relevância das duas rodovias federais para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. A modernização das vias se arrasta, mas houve vitórias no fim de 2024 que prometem avanços em 2025. Enquanto a BR 262 vai receber R$ 2,3 bi do acorde Mariana, a BR 101 teve a repactuação do contrato aprovada pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
No que diz respeito à ampliação da malha ferroviária capixaba, também houve boa notícia, com o acordo entre a Vale e o governo federal que vai destinar R$ 6 bilhões para a construção do ramal ferroviário que vai ligar a Região Metropolitana da Grande Vitória a Anchieta. Um primeiro passo para trilhos mais ambiciosos, a ligação entre Vitória e Rio de Janeiro com a EF 118. Avanços nesse projeto em 2025 são aguardados.
Já o Porto da Imetame, em Aracruz, tinha marcada na agenda a inauguração para este ano., mas foi adiada para 2026. O terminal, com calado de 17 metros, terá capacidade para receber os maiores navios do mundo e para movimentar 300 mil contêineres por ano. Em 2025, espera-se também que avancem as obras do Porto Central, em Presidente Kennedy, iniciadas no fim de 2024.
Esses são apenas alguns dos exemplos dos empreendimentos que precisam registrar evoluções consistentes neste ano.
As diferentes obras de infraestrutura consolidarão distintos modais que vão se conectar e constituir uma rede logística mais completa e eficiente, para alavancar o desenvolvimento e começar a dar novos horizontes econômicos ao Estado. Principalmente no cenário de pós-reforma tributária, que vai exigir mais competitividade, será necessário um portfólio mais moderno e completo de opções logísticas.
São mais 11 meses pela frente para registrar progressos consistentes, com boas notícias para os capixabas.