Agenda de obras estruturantes no ES precisa avançar em 2025

Porto da Imetame, no Norte do ES Crédito: Divulgação/Imetame

Por terra, céu e mar, a ampliação da infraestrutura no Espírito Santo é parte essencial da solução dos gargalos que ainda impedem transformação do Estado em um verdadeiro hub logístico. Um destino manifestado na própria posição estratégica do território capixaba, mas ainda potencial. São atualmente 316 projetos em andamento, mapeados pelo Observatório da Indústria da Findes, e isso precisa avançar.

Esses são apenas alguns dos exemplos dos empreendimentos que precisam registrar evoluções consistentes neste ano.

As diferentes obras de infraestrutura consolidarão distintos modais que vão se conectar e constituir uma rede logística mais completa e eficiente, para alavancar o desenvolvimento e começar a dar novos horizontes econômicos ao Estado. Principalmente no cenário de pós-reforma tributária, que vai exigir mais competitividade, será necessário um portfólio mais moderno e completo de opções logísticas.

