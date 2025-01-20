Violência contra a mulher continua sendo uma das grandes tragédias do ES

Casos que estão sendo investigados e são apenas um recorte de uma realidade trágica no Estado, na qual há subnotificação. Todo dia, notícias de agressões são publicadas neste jornal, refletindo a insegurança que muitas mulheres vivem no ambiente doméstico. E são essas relações conturbadas e violentas que culminam em feminicídios, quando a mulher é morta por motivações de gênero.

Mesmo que institucionalmente o tema da violência contra a mulher ocupe os espaços, inclusive no debate público, a realidade das mulheres ainda não foi capaz de sofrer uma transformação. E o risco de que mulheres continuem sendo mortas e isso passe a fazer parte da paisagem é enorme, a sociedade não pode banalizar essa tragédia cotidiana. A legislação evoluiu, a Lei Maria da Penha já tem quase duas décadas, mas os avanços estão mais no discurso do que na prática.