Homem é preso após agredir a própria mãe e a ex-companheira em Piúma

Arma localizada na casa do suspeito foi apreendida já que, segundo a PM, o endereço da posse do armamento não era aquele em que a pistola estava

De acordo com o registro policial, a ex-companheira contou que, apesar de estar morando na mesma casa em que o suspeito, eles dois já não estavam vivendo como casal. Após uma discussão, ela chamou os pais do homem e, neste momento, ele começou a agredir ela e a própria mãe, além de fazer ameaças de morte.

O suspeito ainda tentou pegar uma faca, mas foi impedido e contido pelo pai até a chegada da PM. No local, os militares foram informados de que havia uma um pistola em uma maleta, registrada em nome do suspeito. Em consulta, a polícia verificou que o endereço da posse não era o mesmo em que a arma foi encontrada.