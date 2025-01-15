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Violência

Homem é preso após agredir a própria mãe e a ex-companheira em Piúma

Suspeito foi autuado em flagrante por ameaça e lesão corporal qualificada, ambos na forma da Lei Maria da Penha
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 jan 2025 às 11:06

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 11:06

Arma foi localizada
Arma localizada na casa do suspeito foi apreendida já que, segundo a PM, o endereço da posse do armamento não era aquele em que a pistola estava Crédito: Polícia Militar
Um homem de 30 anos foi preso suspeito de agredir a própria mãe, de 57 anos, e a ex-companheira, de 25 anos, na madrugada desta quarta-feira (15) no bairro Jardim Maily, em PiúmaLitoral Sul do Espírito Santo. Para a Polícia Militar, a mulher contou que o criminoso não aceitava o fim do relacionamento. Uma arma que estava no local foi recolhida.
De acordo com o registro policial, a ex-companheira contou que, apesar de estar morando na mesma casa em que o suspeito, eles dois já não estavam vivendo como casal. Após uma discussão, ela chamou os pais do homem e, neste momento, ele começou a agredir ela e a própria mãe, além de fazer ameaças de morte.
O suspeito ainda tentou pegar uma faca, mas foi impedido e contido pelo pai até a chegada da PM. No local, os militares foram informados de que havia uma um pistola em uma maleta, registrada em nome do suspeito. Em consulta, a polícia verificou que o endereço da posse não era o mesmo em que a arma foi encontrada.
O homem foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante duas vezes por ameaça e lesão corporal qualificada, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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