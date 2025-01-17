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Homem é detido por agredir grávida com chutes na barriga em Cariacica

A jovem de 21 anos relatou aos policiais que companheiro pretendia trocar alimentos por drogas, por isso eles teriam brigado, o que resultou em ameaças e agressões
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

17 jan 2025 às 10:34

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 10:34

Um homem de 28 anos foi detido na madrugada desta sexta-feira (17) suspeito de agredir a companheira, uma jovem de 21 anos que está grávida de sete meses, com socos na cabeça e chutes na barriga, em São Geraldo, Cariacica. Conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o indivíduo estava armado com uma faca e pretendida levar alimentos para trocar por drogas. Ele foi levado à delegacia, onde foi ouvido e liberado, segundo a Polícia Civil, por falta de elementos suficientes para a prisão em flagrante.
Consta na ocorrência que, ao chegarem ao local, os militares ouviram gritos vindos de uma residência, apontada por vizinhos como lugar onde ocorriam as agressões. Dentro da casa, os policiais encontraram o suspeito com uma faca. Ele resistiu à abordagem e apresentou comportamento agressivo, fazendo com que os agentes a utilizarem spray de pimenta para contê-lo.
A PM informou ainda no registro que a vítima relatou ter sido agredida com socos na cabeça e chutes na barriga. Segundo ela, o companheiro pretendia trocar alimentos, encontrados na mochila dele, por drogas.
A Polícia Civil informa que o suspeito de 28 anos, levado à Delegacia Regional de Cariacica, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.  
Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o homem possui passagens pelo sistema prisional entre 22/04/2016 e 16/04/2021 por tráfico de drogas; e violência doméstica na forma da Lei Maria da Penha (Art. 129, § 9º, CP na forma da Lei 11.340/06).

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