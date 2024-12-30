ES fecha 2024 com o menor número de homicídios em 28 anos

Governo do Espírito Santo divulgou o balanço dos dados de 2024 na área da Segurança Pública , nesta segunda-feira (30). Os números demonstram que o Estado fechou o ano com 845 homicídios dolosos (quando há intenção de matar), menor índice desde 1996, quando a série histórica começou.

Em 28 anos, a maior quantidade de homicídios no Estado foi em 2009, quando houve 2.034 assassinatos. Desde então, os números vinham diminuindo, até ter um salto em 2017 — ano da greve da PM —, com 1.407 registros. Em 2023, foram 976 mortes intencionais. Comparado com os dados deste ano, houve uma redução de 13,4% neste tipo de crime.

Dados de homicídios dolosos no Espírito Santo de 1996 a 2024 divulgados pelo Estado Crédito: Divulgação/Sesp

Levando em conta todos os crimes letais intencionais, ou seja, homicídios dolosos, latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte, foram 894 no total neste ano, contra 1.031 registrados em 2023: uma diferença de 137 casos.

Já os homicídios de mulheres e os feminicídios tiveram aumento em 2024. Em 2023, foram 35 feminicídios (quando a mulher é morta por ser mulher) contra 38 neste ano. Sobre as mortes de mulheres que não têm relação com o gênero, foram 93 em 2024, um aumento de 5,7% quando comparado ao ano passado.

Para o governador Renato Casagrande (PSB) , esse é um desafio. "A gente está conseguindo reduzir, comparado com 2011, mas ainda é um indicador que a gente precisa alcançar resultado. Para isso, temos ações como a Patrulha Maria da Penha, que agora se transformou na Companhia Independente da Mulher, que vai ter uma estrutura mais adequada, temos na Polícia Civil o Papo de Responsa e as Salas Marias. Vamos criar uma superintendência ligada ao enfrentamento ao crime contra as mulheres, específica da Polícia Civil. Temos também na Secretaria de Mulheres diversos programas", detalhou.

Armas apreendidas

Em 2024, 3.770 armas foram apreendidas no Estado. Foram 1.304 pistolas, 1.144 revólveres e 18 fuzis. Lembrando que, segundo o governo, 78% dos homicídios são praticados com o uso de arma de fogo. "Por isso, a apreensão de armas ilegais é uma estratégia muito importante", destacou o secretário de Estado da Segurança Pública, Leonardo Damasceno.