Jovem é preso por agredir e raspar cabeça da companheira grávida em Afonso Cláudio

Suspeito foi preso na Delegacia de Venda Nova do Imigrante Crédito: Polícia Civil

Um jovem de 25 anos foi preso na quarta-feira (15) suspeito de agredir e raspar os cabelos da companheira de 17 anos, em Afonso Cláudio , na Região Serrana do Espírito Santo. A adolescente, segundo a Polícia Militar, está grávida de sete meses, e denunciou o crime cometido na terça-feira (14).

A Polícia Militar disse que foi acionada com a informação de que o crime teria acontecido na terça-feira e o rapaz ainda estaria circulando pelo município, ameaçando populares e procurando pela mulher.

Às 14h, o Serviço de Inteligência da PM localizou o homem em sua residência e o conduziu à delegacia de Afonso Cláudio para prestar esclarecimentos. Enquanto ele a vítima prestavam depoimento, os policiais receberam o mandado de prisão preventiva contra o rapaz. Após receber voz de prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.