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Violência

Jovem é preso por agredir e raspar cabeça da companheira grávida em Afonso Cláudio

Adolescente agredida, segundo a Polícia Militar, está grávida de sete meses, e denunciou o crime; suspeito foi preso na quarta-feira (15)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 jan 2025 às 12:30

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 12:30

Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Suspeito foi preso na Delegacia de Venda Nova do Imigrante Crédito: Polícia Civil
Um jovem de 25 anos foi preso na quarta-feira (15) suspeito de agredir e raspar os cabelos da companheira de 17 anos, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. A adolescente, segundo a Polícia Militar, está grávida de sete meses, e denunciou o crime cometido na terça-feira (14).
A Polícia Militar disse que foi acionada com a informação de que o crime teria acontecido na terça-feira e o rapaz ainda estaria circulando pelo município, ameaçando populares e procurando pela mulher.
Às 14h, o Serviço de Inteligência da PM localizou o homem em sua residência e o conduziu à delegacia de Afonso Cláudio para prestar esclarecimentos. Enquanto ele a vítima prestavam depoimento, os policiais receberam o mandado de prisão preventiva contra o rapaz. Após receber voz de prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.
No local, segundo a Polícia Civil, foi cumprido o mandado de prisão preventiva, expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio, pelos crimes de ameaça e lesão corporal, na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Outra grávida de sete foi vítima de agressões no Espírito Santo. Em Cariacica, nesta sexta-feira (17), um homem de 28 anos foi detido durante a madrugada suspeito de agredir a companheira, de 21 anos, com socos na cabeça e chutes na barriga. Conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, ele estava armado com uma faca e pretendida levar alimentos para trocar por drogas. Ele foi levado à delegacia, onde foi ouvido e liberado, segundo a Polícia Civil, por falta de elementos suficientes para a prisão em flagrante.

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