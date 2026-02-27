Criminoso assalta autoescola e tranca funcionária na Serra; veja vídeo
Um criminoso invadiu uma autoescola no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na tarde de quinta-feira (26), e roubou no local dois celulares e R$ 500 em dinheiro. Durante o assalto, ele ainda trancou a funcionária dentro do estabelecimento antes de fugir. A ação foi registrada por câmeras de segurança (vídeo acima).
As imagens mostram o suspeito chegando ao local e exibindo uma arma na cintura. A funcionária se assusta, enquanto o homem pega dois celulares sobre a mesa e pergunta insistentemente pela chave de uma das motocicletas da autoescola. A vítima afirma que não sabe onde está a chave e chega a procurar em gavetas. Em determinado momento, o criminoso também questiona quanto custa para tirar a carteira de habilitação na categoria A.
Após cerca de três minutos, o assaltante deixa o local e tranca a funcionária dentro da autoescola.
Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada, mas o suspeito não foi localizado. A corporação confirmou que, além dos celulares, foram levados R$ 500 em espécie. Ele não foi localizado. A Polícia Civil orienta que as vítimas registrem a ocorrência para que o caso seja investigado.