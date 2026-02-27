Homem é ferido com canivete durante conversa com amigo em Colatina

Um homem de 64 anos foi ferido no abdômen durante uma conversa com um amigo na manhã desta quinta-feira (26), em Itapina, zona rural de Colatina, região Noroeste do Espírito Santo. Em depoimento à Polícia Militar, a vítima relatou que o suspeito de 62 anos teria tido um surto e o golpeado com um canivete.