Homem é ferido com canivete durante conversa com amigo em Colatina
Publicado em 27/02/2026 às 15h00
Um homem de 64 anos foi ferido no abdômen durante uma conversa com um amigo na manhã desta quinta-feira (26), em Itapina, zona rural de Colatina, região Noroeste do Espírito Santo. Em depoimento à Polícia Militar, a vítima relatou que o suspeito de 62 anos teria tido um surto e o golpeado com um canivete.
O homem foi socorrido pelo Samu/192 ao hospital. Após buscas, o suspeito foi localizado e conduzido à Delegacia Regional de Colatina.
De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).