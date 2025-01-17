Crise do Pix: como a falta de confiança no governo pode fazer mal ao país

Luiz Inácio Lula da Silva durante reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em dezembro de 2024 Crédito: Ricardo Stuckert/PR

A desinformalção existiu, a primeira quinzena do ano teve circulação intensa de fake news sobre o suposto plano do governo federal de passar a tributar o Pix, essa ferramenta que revolucionou as transferências de dinheiro no país desde a sua criação, em 2020, justamente pela ausência de taxas. E por ser instantâneo, é claro.

Mas há um ponto importante na crise do Pix, que está exatamente na essência da desinformação. Há estratégia por trás da difusão de mentiras para se beneficiar da instabilidade: fake news sem pé nem cabeça não têm fôlego. As que se fortalecem e implodem o ambiente público são necessariamente verossímeis, essa é natureza das teorias da conspiração. É preciso que a primeira reação de quem lê ou assiste a um conteúdo falso seja: "Faz sentido!".

Por mais que tanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto o presidente Lula tenham vindo a público para desmentir a onda de boatos, a possibilidade de o governo federal vir a taxar as transações no futuro "fazia sentido" para muita gente. Sobretudo no contexto atual, em uma gestão que coloca tantos obstáculos para cortar gastos e atingir o equilíbrio fiscal. Criar mais impostos acaba, mais uma vez, "fazendo sentido", mesmo que as autoridades se esforcem para garantir que não. Mas falta credibilidade.