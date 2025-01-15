Governo Lula revoga medida do Pix após fake news de taxação

Pix não será taxado pela Receita Crédito: Reprodução/Agência Brasil

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que o órgão vai revogar a nova fiscalização do Pix diante da distorção de informação por causa do ato que aconteceu nos últimos dias. De acordo com ele, a Receita vai investigar e responsabilizar as pessoas, junto com a AGU e a Polícia Federal, que disseminaram fake news e fizeram o uso do nome e do símbolo do órgão para dar golpe.

A declaração aconteceu nesta quarta-feira (15), no Palácio do Planalto após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela ocorreu ao lado do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Segundo Barreirinhas, nos últimos dias, as pessoas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita, o que prejudicou milhões de pessoas e gerou pânico na população.

De acordo com ele, isso desacreditou o instrumento de pagamento. "Por conta dessa continuidade do dano, da manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato", afirmou.

Sob a nova regulamentação, todas as movimentações de pagamentos instantâneos e de cartões de crédito que ultrapassassem os valores estipulados em um mês seriam reportadas à Receita Federal, permitindo um controle e fiscalização mais efetivos dessas transações e coibindo sonegação.

Nova MP

Haddad anunciou que o governo vai publicar uma Medida Provisória (MP) para reforçar a gratuidade e sigilo do Pix, como reação à onda de fakes news de que o meio de pagamento seria taxado. Segundo o ministro, o presidente Lula está para assinar o texto da MP, que foi fechado nesta tarde.