Pix: Não caia no novo golpe da “cobrança de taxa”

O ano de 2025 começou com a fake news sobre a taxação do Pix, após a divulgação de que a Receita Federal passaria a receber informações sobre movimentações financeiras com Pix.
Com a nova regra, já em vigor, as instituições financeiras devem informar transações acima de R$ 5 mil realizadas por pessoas físicas e jurídicas, o que, de acordo com a Receita Federal, visa aumentar a transparência e dificultar atividades ilegais como lavagem de dinheiro.
A Receita já emitiu comunicado oficial informando que não haverá tributação sobre o Pix, uma vez que a Constituição Federal não autoriza imposto sobre movimentação financeira. Trata-se apenas de uma atualização no sistema de acompanhamento financeiro, com objetivo de combater fraudes e sonegação fiscal.
Entretanto, criminosos têm se aproveitado desse cenário para aplicar golpes, forçando o cidadão a pagar um determinado valor, alegando que isso evitará o bloqueio do CPF
Os criminosos entram em contato por SMS ou Whatsapp, informando que há uma suposta cobrança de taxas pela Receita Federal sobre transações via Pix em valores acima de R$ 5 mil. Em seguida, alegam que se o pagamento não for feito, o CPF do contribuinte será bloqueado.
Para tornar a fraude mais convincente, utilizam o nome, as cores e os símbolos oficiais da Receita Federal.
Mantenha-se sempre informado e não caia em armadilhas. O Pix é uma ferramenta poderosa para facilitar suas transações financeiras, mas é preciso usá-lo com responsabilidade e atenção.