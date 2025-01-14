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Pix: Não caia no novo golpe da “cobrança de taxa”

Golpistas estão aproveitando a polêmica da taxação do Pix para enganar os cidadãos

Públicado em 

14 jan 2025 às 09:28
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

O ano de 2025 começou com a fake news sobre a taxação do Pix, após a divulgação de que a Receita Federal passaria a receber informações sobre movimentações financeiras com Pix.
Com a nova regra, já em vigor, as instituições financeiras devem informar transações acima de R$ 5 mil realizadas por pessoas físicas e jurídicas, o que, de acordo com a Receita Federal, visa aumentar a transparência e dificultar atividades ilegais como lavagem de dinheiro.
A Receita já emitiu comunicado oficial informando que não haverá tributação sobre o Pix, uma vez que a Constituição Federal não autoriza imposto sobre movimentação financeira. Trata-se apenas de uma atualização no sistema de acompanhamento financeiro, com objetivo de combater fraudes e sonegação fiscal.
Entretanto, criminosos têm se aproveitado desse cenário para aplicar golpes, forçando o cidadão a pagar um determinado valor, alegando que isso evitará o bloqueio do CPF

Como funciona o golpe

Os criminosos entram em contato por SMS ou Whatsapp, informando que há uma suposta cobrança de taxas pela Receita Federal sobre transações via Pix em valores acima de R$ 5 mil. Em seguida, alegam que se o pagamento não for feito, o CPF do contribuinte será bloqueado.
Para tornar a fraude mais convincente, utilizam o nome, as cores e os símbolos oficiais da Receita Federal.
auto-upload
Imagem do golpe Crédito: Site da Receita Federal

Como se proteger

01

Desconfie de mensagens alarmantes

A Receita Federal não entra em contato por WhatsApp ou SMS para cobrar taxas.

02

Nunca clique em links suspeitos

Verifique a origem do link antes de clicar. Links encurtados ou com erros de grafia podem ser perigosos.

03

Não abra arquivos anexos

Os arquivos anexos podem conter programas executáveis visando capturar seus dados.

04

Proteja seus dados

Nunca compartilhe seus dados bancários ou senhas por telefone, e-mail ou mensagens.

05

Consulte fontes confiáveis

A Receita Federal utiliza exclusivamente o Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) e o site oficial da Receita Federal como canais seguros de comunicação.
Mantenha-se sempre informado e não caia em armadilhas. O Pix é uma ferramenta poderosa para facilitar suas transações financeiras, mas é preciso usá-lo com responsabilidade e atenção.

Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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