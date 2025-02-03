Setor atacadista: a chance de o ES ser centro de distribuição do país

Se, em setembro passado, o setor foi beneficiado por novas regras do programa de incentivo fiscal Compete Atacadista, que favorece 1,5 mil empresas no Estado, é importante lembrar que com a reforma tributária os incentivos fiscais acabam em 2032. Mas é justamente a posição estratégica que pode colocar o Espírito Santo em um novo patamar logístico tanto com produtos internos quanto importados. Mas não pode depender somente disso.