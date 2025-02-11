Novo Pavilhão de Carapina: expectativas também vão aumentar

Perspectiva da área de eventos que será construída no local do Pavilhão de Carapina Crédito: Divulgação/Setur

A justificativa é a própria qualidade do empreendimento, que por ser multiúso e modular, para atender os mais diferentes eventos, é um projeto mais complexo e, por consequência, mais caro do que se previa. O espaço será totalmente climatizado, o que também encarece a obra, assim como os materiais utilizados, por exemplo, no projeto acústico. E é preciso ser realista: para um centro de convenções ser nacionalmente competitivo, necessariamente depende de uma estrutura moderna e diferenciada, com conforto para os usuários.

Um espaço nesses termos, onde se encontra atualmente o Pavilhão de Carapina, já tem de antemão diferenciais que podem ajudar a garantir o seu sucesso: a localização é privilegiada, perto de aeroporto, com hotéis de qualidade a uma distância relativamente próxima. O investimento na estrutura será a cereja do bolo. Um espaço de alto nível pode impulsionar o turismo de eventos e negócios na Grande Vitória. Para especialistas, essa é uma etapa essencial para induzir também o turismo de lazer.

O setor é a aposta do setor produtivo, governo estadual e prefeituras para aumentar a arrecadação quando os efeitos da reforma tributária começarem a ser sentidos no Estado, com o fim dos incentivos fiscais em 2032.