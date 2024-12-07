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Eventos

Governo do ES inicia processo para a concessão do novo Pavilhão de Carapina

A intenção do Estado é inaugurar a nova estrutura em julho de 2027 e já entregá-la, por meio de concessão, para a iniciativa privada. O investimento vai superar os R$ 100 milhões

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 00:50

Públicado em 

07 dez 2024 às 00:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Perspectiva da área de eventos que será construída no luar do Pavilhão de Carapina
Perspectiva da área de eventos que será construída no lugar do Pavilhão de Carapina Crédito: Divulgação | Setur
As obras ainda não começaram, mas Bandes (Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo), Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Secretaria de Estado de Turismo deram o pontapé inicial para a concessão do novo Pavilhão de Carapina (batizado de Centro de Eventos de Carapina). O Bandes abriu consulta para a manifestação empresas, especialistas e potenciais investidores para a estruturação do projeto. O objetivo é que o novo complexo de eventos seja atrativo para o mercado.
A intenção do governo é inaugurar a nova estrutura em julho de 2027 e já entregá-la, por meio de concessão, para a iniciativa privada. O debate em cima do projeto executivo, contratado pela prefeitura da Serra, está sendo concluído agora em dezembro e a ideia é licitar a obra, que será paga pelo governo estadual, no primeiro semestre de 2025. O investimento vai superar os R$ 100 milhões.
O Centro de Eventos de Carapina ficará em um terreno de 113 mil m² e terá 35,8 mil m² de área construída. Haverá um mezanino com 4,5 mil m², que poderá ser dividido em até nove auditórios multiuso, com 500 m² cada. Também será disponiblizada uma área externa com 10 mil m² para eventos ao ar livre. O complexo será entregue com modernas estruturas de ar-condicionado, acústica e hidráulica. Os acessos e estacionamentos serão ampliados e modernizados.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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