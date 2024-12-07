Governo do ES inicia processo para a concessão do novo Pavilhão de Carapina

A intenção do governo é inaugurar a nova estrutura em julho de 2027 e já entregá-la, por meio de concessão, para a iniciativa privada. O debate em cima do projeto executivo, contratado pela prefeitura da Serra, está sendo concluído agora em dezembro e a ideia é licitar a obra, que será paga pelo governo estadual, no primeiro semestre de 2025. O investimento vai superar os R$ 100 milhões.

O Centro de Eventos de Carapina ficará em um terreno de 113 mil m² e terá 35,8 mil m² de área construída. Haverá um mezanino com 4,5 mil m², que poderá ser dividido em até nove auditórios multiuso, com 500 m² cada. Também será disponiblizada uma área externa com 10 mil m² para eventos ao ar livre. O complexo será entregue com modernas estruturas de ar-condicionado, acústica e hidráulica. Os acessos e estacionamentos serão ampliados e modernizados.