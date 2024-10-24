PL dos Supersalários: nada vai mudar com tantas exceções para privilégios

Reforma administrativa Crédito: CNJ/Rodolfo Stuckert

Até então, boas notícias, afinal acabar com os privilégios de uma elite historicamente tão distante da realidade da maioria da população brasileira (inclusive de outros setores do funcionalismo) é uma demanda que goza de popularidade. A economia esperada é de R$ 5 bilhões por ano para os cofres públicos.

É redução das injustiças, é o primeiro passo para se modernizar o Estado brasileiro. Mas há o outro lado da moeda: o lobby de quem está perto demais do poder sempre inviabilizou avanços nesse sentido.

É o que mostra a própria tramitação do projeto de lei no Congresso: ao passar pela Câmara foram incluídas 32 exceções para o pagamento acima do teto salarial, como o auxílio-moradia e outras verbas do Judiciário e do Ministério Público, a conversão em dinheiro de até 30 dias de férias não gozadas, as verbas de representação de diplomatas. O economista Bruno Carazza alertou a situação nada benéfica para o país em sua coluna no Valor Econômico.

Acima foram citados apenas três casos entre as 32 exceções que, se aprovadas pelo Senado e consolidadas como lei, vão dar legitimação a uma prática socialmente execrada, usada pelos encastelados da República para burlar a regra do teto. Por que há tantas brechas? Elas são resultado da ação organizada dos grupos de interesse que conseguiram desfigurar o texto em sua passagem pela Câmara. Mais uma vez, vence quem fala mais alto aos interesses dos deputados.