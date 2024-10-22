Aracruz precisa começar a se arrumar para o futuro

Complexo industrial e portuário de Barra do Riacho, em Aracruz Crédito: Abdo Filho

O PDM é parte fundamental da organização das cidades, e os debates sobre o futuro de Aracruz terão início no próximo ano, com previsão de que o novo ordenamento entre em vigor em 2026. Está previsto, de acordo com a fala da secretária de Desenvolvimento Urbano de Aracruz, Laryssa Baroni, em entrevista à coluna de Abdo Filho , o zoneamento adequado para a retroárea dos portos, para os empreendimentos industriais, para a mancha urbana, e a redefinição da questão da verticalização da cidade. "Claro, sempre observando as áreas de proteção ambiental e as reservas indígenas", garantiu.

A prefeitura vai contratar uma consultoria para o trabalho, mas o envolvimento da comunidade e dos setores econômicos é parte fundamental da construção de um consenso para a cidade. São esses personagens que conhecem as carências e os possíveis impactos.

É necessário, por exemplo, prever o crescimento populacional, inclusive com a atração de mão de obra de fora. Assim como o impacto desses grandes projetos no transporte urbano. A antecipação das necessidades que virão com esse volume de investimentos na cidade é o desafio coletivo. Sem demagogia, sem descuido e sem desinteresse.