Supersalários são ostentação incompatível com um país de tantas carências

O governo fala em limitar os supersalários — aqueles que excedem o teto do funcionalismo, atualmente R$ 44 mil, turbinados com os chamados "penduricalhos" — o que já é um avanço diante de uma demanda tão antiga. Já faz tempo demais que se espera uma mudança, mas tentar acabar com privilégios é meter a mão em um vespeiro, e é conhecido o lobby dos grupos de interesse para manter tudo como está. Um projeto de lei que tramita no Congresso desde 2016 está parado no Senado desde 2021.