Renda média no ES supera pela primeira vez os R$ 3 mil

A renda no Espírito Santo é superior à média nacional Crédito: Divulgação

A renda média dos trabalhadores do Espírito Santo superou pela primeira vez a casa dos R$ 3 mil no ano de 2023. O rendimento médio habitual de todas as atividades dos capixabas foi de R$ 3.004 em 2023, um aumento de 8,3% em relação à renda média de 2022. O resultado do Estado é superior à média do Brasil (R$ 2.979) e, ao comparar com outras unidades da federação, apresenta a 9ª renda mais alta.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua - Retrospectiva 2012-2023, divulgados nesta sexta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . O levantamento aponta que, nos últimos anos, a renda média do trabalho no Estado ficou entre R$ 2.500 e 2.880.

Antes de 2023, quando superou os R$ 3 mil, o rendimento médio mais alto tinha sido em 2019, com R$ 2.880. Em 2022, a renda média foi 2.773 (confira os dados completos na tabela abaixo).

A PNAD também apontou uma redução no número de desocupados no Espírito Santo em 2023. No ano passado, havia 122 mil sem trabalho, 63 mil a menos que no ano anterior. Em 2023, a taxa de desocupação no Estado ficou em 5,7%, abaixo da média nacional, de 7,8%. Em 2022, a taxa média de desocupação no Espírito Santo foi de 8,5%.

No terceiro trimestre de 2023, o Espírito Santo teve a segunda maior queda no país no número de desempregados (-34,1%), ficando atrás somente do Acre (-45,7%).

A pesquisa revela ainda que, no Espírito Santo, a taxa média de informalidade foi de 39% em 2023, correspondendo a 793 mil ocupados informais. O maior valor da taxa na série 2016-2023 foi em 2018, quando atingiu 42,9%.

Fatores

Para o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) , Pablo Lira, um dos fatores que contribui para o aumento da renda média apontada pela pesquisa do IBGE está relacionado aos grandes investimentos no Espírito Santo.

"A gente vem observando no Estado a atração de grandes investimentos em todos os setores nos últimos anos, com instalação de grandes empresas e grandes obras de engenharia. Assim, a gente vê uma massa de trabalho e novos postos sendo criados. Com a economia aquecida, isso também vai impactar no rendimento médio e na massa dos salários. Então, é um bom momento que a gente vive aqui no Estado que explica ter superado a barreira da renda média de R$ 3 mil", detalha Pablo Lira.

Ele também atribui esse incremento no rendimento médio ao aumento nas oportunidades de trabalhos intelectuais, com o desenvolvimento de pesquisas na área de ciência, tecnologia e inovação, áreas que o Estado tem investido.

"O Espírito Santo vem investindo muito em inovação, bolsas de mestrado e doutorado, e isso atrai também um capital intelectual qualificado aqui para o Estado. Os próprios capixabas que têm um nível de qualificação mais elevado conseguem se inserir mais facilmente nesse bom momento do mercado em postos de trabalho que têm ali remunerações mais elevadas, o que ajuda a puxar a média para cima", destaca.

Lira observa ainda que a taxa de desemprego de 5,7%, abaixo da média nacional, foi a menor nos últimos 11 anos e também figurou como a sétima mais baixa entre os Estados brasileiros.