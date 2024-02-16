Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Desemprego cai apenas no Sudeste no 4° trimestre de 2023, diz IBGE
Mercado de trabalho

Desemprego cai apenas no Sudeste no 4° trimestre de 2023, diz IBGE

Taxa ficou relativamente estável nas outras quatro grandes regiões, segundo instituto

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 10:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 fev 2024 às 10:16
RIO DE JANEIRO - A redução da taxa de desemprego no Brasil foi acompanhada por queda estatisticamente significativa apenas na Região Sudeste na passagem do terceiro para o quarto trimestre de 2023.
Nessa região, o indicador recuou de 7,5% para 7,1%, apontam dados divulgados nesta sexta-feira (16) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Nas outras quatro, a taxa ficou relativamente estável.
Carteira de Trabalho e previdência social
Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira
No país, o desemprego recuou a 7,4% no quarto trimestre do ano passado, o menor nível para esse período desde 2014. O resultado nacional foi publicado pelo IBGE em 31 de janeiro.
Considerando a média anual, a taxa de desemprego brasileira foi de 7,8% em 2023. Também é a menor marca desde 2014, conforme a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).
O levantamento do IBGE abrange tanto atividades formais quanto informais — dos empregos com carteira assinada e CNPJ até os populares bicos.

Veja Também

Desemprego recua a 7,8% na média de 2023, a menor desde 2014

O ano de 2023, que marcou o início do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve desempenho acima do esperado da atividade econômica, principalmente no primeiro semestre, quando houve impulso da safra agrícola.
Na visão de analistas, o comportamento positivo do PIB (Produto Interno Bruto) estimulou a abertura de empregos e ajudou a reduzir o desemprego.
Outro possível fator a frear a desocupação foi a saída de parte das pessoas do mercado de trabalho na comparação com o período pré-pandemia — envelhecimento da população e benefícios sociais teriam impacto nesse quadro.
A população considerada desempregada reúne pessoas de 14 anos ou mais que estão sem ocupação e que seguem à procura de oportunidades. Quem não está buscando vagas, mesmo sem ter emprego, não faz parte desse contingente nas estatísticas oficiais.
No quarto trimestre de 2023, o número de desempregados recuou a 8,1 milhões no Brasil.
Segundo analistas, a perspectiva de desaceleração da atividade econômica deve trazer ritmo menor para o mercado de trabalho ao longo de 2024. A projeção é de arrefecimento nos dados de emprego e renda neste ano, mas sem uma grande preocupação por ora.

Veja Também

Fábrica de biocarvão vai ser inaugurada em abril na Região Serrana do ES

Quaresma aumenta em até 50% vendas em peixarias na Grande Vitória

Fundo Soberano do ES investe R$ 2,7 milhões em quatro startups

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Desemprego Ibge Carteira de Trabalho Mercado de trabalho Empregos Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados