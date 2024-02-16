Quaresma aumenta em até 50% vendas em peixarias na Grande Vitória

Edmilson Silva, funcionário da Peixaria Dumar, mostra peixe, cuja procura já aumentou devido à Quaresma Crédito: Vitor Jubini

Tradicionalmente marcada por penitências e jejuns religiosos, em que muitos católicos deixam de comer carne bovina até a Semana Santa, o início da Quaresma já impacta na movimentação de peixarias da Grande Vitória, uma vez que, neste período, muitos devotos optam por pescados como alternativa à carne vermelha.

Na Praia do Suá, em Vitória, a Peixaria Dumar registrou, ainda na Quarta-feira de Cinzas – o primeiro dia da Quaresma – um aumento expressivo nas vendas, segundo o proprietário do estabelecimento, Vinicius Lorenzoni.

“O movimento já surpreendeu, superando em 50% a nossa expectativa. As pessoas ainda respeitam bastante a tradição. E, conforme vai chegando mais perto da Páscoa, vai aumentando ainda mais a demanda. Muitas pessoas, principalmente os mais velhos, tiram a sexta-feira, por exemplo, para não comer carne, então é um dia que dá ainda mais movimento.”

Ainda assim, ele avalia que não deve haver aumento de preços, mas reforça que alguns produtos estão mais caros no momento, devido à sazonalidade. É o caso do camarão, por exemplo, cujo período de defeso vai até o final de março.

Na Peixaria Apevil, da Associação de Pescadores de Vila Velha, a demanda pelos pescados também saltou no primeiro dia de Quaresma, conforme explicou a gerente, Nathalie Sirigni.

“Eu já trabalho na associação há 22 anos e a demanda é sempre maior nesse período após o carnaval. A procura pelos pescados cresce bastante. Já tivemos um aumento de 40% em relação a um dia de semana comum, mas ainda não é o mesmo movimento em relação à Semana Santa, quando dobra a procura.”

Entre os produtos mais procurados no momento, ela explica, estão opções como o badejo, o filé de linguado e o dourado, cujo preço é atrativo.

Até a Semana Santa, muitos católicos substituem a carne vermelha por peixe Crédito: Vitor Jubini

Também na Prainha, em Vila Velha, a Peixaria Brapesca já registra aumento na movimentação, com expectativa de crescimento gradual na demanda, até a semana em que a Páscoa é celebrada.

Já na Peixaria do Pescador, na Serra, o retorno do carnaval ainda não trouxe grandes impactos aos negócios, de acordo com o proprietário do estabelecimento, Hudson Nunes de Sá, que frisa, entretanto, que a expectativa é de aumento das vendas nas próximas semanas.