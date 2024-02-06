Serenata de Amor volta à receita original após pesquisa com capixabas

O tradicional bombom capixaba Serenata de Amor está prestes a voltar a sua fórmula original. Após realizar um teste com consumidores capixabas, a Garoto decidiu lançar uma nova receita, inspirada no bombom de décadas atrás. A previsão é que o novo Serenata com recheio de castanha de caju chegue ao mercado a partir de maio.
Segundo a Garoto, o novo produto, inspirado na fórmula original, teve ótima aceitação entre os consumidores capixabas. "A Garoto está em constante busca pelo aprimoramento dos produtos para atender às necessidades e aos desejos dos consumidores. No Espírito Santo, onde o portfólio é amplamente amado, a marca mantém uma sólida conexão com o público. A introdução da nova fórmula do Serenata de Amor foi resultado de uma pesquisa realizada com os capixabas, conduzida pela IPSOS", informou a fabricante do bombom.
O chocolate da Garoto que ganhou o Brasil sofreu algumas alterações na receita ao longo dos anos, depois de a fábrica de Vila Velha ter sido adquirida pela Nestlé, em 2002, o que causou a estranheza de quem conhecia o produto original. O bombom sofreu outra alteração em 2022, quando passou a ser classificado como wafer, um tipo de biscoito de massa fina. Essa mudança tem mais relação com a cobrança de impostos, visto que chocolates e produtos fabricados com ele estão sujeitos à alíquota de 5% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), enquanto o wafer paga 0% dessa tributação.
Outra alteração mais recente foi na embalagem. Na versão mais antiga, havia pontas torcidas para fechar o bombom. Agora, o bombom tem embalagem selada, com o objetivo de manter a crocância do wafer.
Produção
Na fábrica da Garoto, em Vila Velha, são três linhas de produção do Serenata de Amor, que o resulta na fabricação de 2 mil unidades dos bombons por minuto.
A reportagem de A Gazeta visitou a fábrica da Garoto e acompanhou o processo de produção dos chocolates, inclusive do Serenata de Amor. O diretor da fábrica da Garoto, Michey Pintavinha, explicou como o chocolate é feito.
No início do processo, são quatro minutos de forno para as placas de wafer ficarem prontas. Depois que recebe o recheio de castanha de caju, a "bola" do bombom passa por uma geladeira. Em seguida, recebe a cobertura de chocolate e passa por um processo de secagem. Minutos depois, recebe a segunda camada de chocolate.