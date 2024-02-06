Serenata de Amor volta à receita original após pesquisa com capixabas

Garoto decidiu lançar nova fórmula do tradicional bombom após realizar pesquisa de degustação com consumidores  no Estado

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 18:54

Leticia Orlandi

Serenata de Amor na linha de produção Crédito: Fernando Madeira
O tradicional bombom capixaba Serenata de Amor está prestes a voltar a sua fórmula original. Após realizar um teste com consumidores capixabas, a Garoto decidiu lançar uma nova receita, inspirada no bombom de décadas atrás. A previsão é que o novo Serenata com recheio de castanha de caju chegue ao mercado a partir de maio.
Segundo a Garoto, o novo produto, inspirado na fórmula original, teve ótima aceitação entre os consumidores capixabas. "A Garoto está em constante busca pelo aprimoramento dos produtos para atender às necessidades e aos desejos dos consumidores. No Espírito Santo, onde o portfólio é amplamente amado, a marca mantém uma sólida conexão com o público. A introdução da nova fórmula do Serenata de Amor foi resultado de uma pesquisa realizada com os capixabas, conduzida pela IPSOS", informou a fabricante do bombom.

O chocolate da Garoto que ganhou o Brasil sofreu algumas alterações na receita ao longo dos anos, depois de a fábrica de Vila Velha ter sido adquirida pela Nestlé, em 2002, o que causou a estranheza de quem conhecia o produto original. O bombom sofreu outra alteração em 2022, quando passou a ser classificado como wafer, um tipo de biscoito de massa fina. Essa mudança tem mais relação com a cobrança de impostos, visto que chocolates e produtos fabricados com ele estão sujeitos à alíquota de 5% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), enquanto o wafer paga 0% dessa tributação.
Outra alteração mais recente foi na embalagem. Na versão mais antiga, havia pontas torcidas para fechar o bombom. Agora, o bombom tem embalagem selada, com o objetivo de manter a crocância do wafer. 
Serenata de amor: wafer recheado com creme de castanha
Serenata de amor: wafer recheado com creme de castanha Crédito: Vitor Jubini

2 mil bombons

SÃO FEITOS POR MINUTO NA FÁBRICA DA GAROTO
Na fábrica da Garoto, em Vila Velha, são três linhas de produção do Serenata de Amor, que o resulta na fabricação de 2 mil unidades dos bombons por minuto.
A reportagem de A Gazeta visitou a fábrica da Garoto e acompanhou o processo de produção dos chocolates, inclusive do Serenata de Amor. O diretor da fábrica da Garoto, Michey Pintavinha, explicou como o chocolate é feito. 
No início do processo, são quatro minutos de forno para as placas de wafer ficarem prontas. Depois que recebe o recheio de castanha de caju, a "bola" do bombom passa por uma geladeira. Em seguida, recebe a cobertura de chocolate e passa por um processo de secagem. Minutos depois, recebe a segunda camada de chocolate.

