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Aprenda a fazer ovo de chocolate barato para economizar na Páscoa

Com a ajuda da cake designer Geisi Callegari, A Gazeta ensina a fazer um ovo de colher que vai custar, no máximo, R$ 14; confira a receita

Publicado em 02 de Abril de 2023 às 15:09

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

02 abr 2023 às 15:09
A época mais doce do ano chegou. A Páscoa será celebrada no próximo dia 9 de abril. Porém, os preços de alguns ovos de chocolate — delícia tradicional da data — estão para lá de salgados e podem passar dos R$ 100, dependendo do tamanho e da marca, em supermercados e lojas especializadas.
Uma forma de economizar e não deixar a data passar em branco é fazer o ovo de Páscoa em casa. Com a ajuda da cake designer Geisi Callegari, A Gazeta ensina a fazer um ovo de colher que vai custar, no máximo, R$ 14. Confira a receita no vídeo acima.

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