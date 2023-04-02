Aprenda a fazer ovo de chocolate barato para economizar na Páscoa

A época mais doce do ano chegou. A Páscoa será celebrada no próximo dia 9 de abril. Porém, os preços de alguns ovos de chocolate — delícia tradicional da data — estão para lá de salgados e podem passar dos R$ 100, dependendo do tamanho e da marca, em supermercados e lojas especializadas.
Uma forma de economizar e não deixar a data passar em branco é fazer o ovo de Páscoa em casa. Com a ajuda da cake designer Geisi Callegari, A Gazeta ensina a fazer um ovo de colher que vai custar, no máximo, R$ 14. Confira a receita no vídeo acima.