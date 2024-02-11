Conheça a receita do sucesso da rainha do verão de Jacaraípe

Jacaraípe é o balneário mais famoso da Serra. Sob o sol, uma variedade enorme de sotaques diferentes pode ser ouvida na praia, em meio à diversão do verão. Mas, enquanto uns aproveitem, outros precisam trabalhar. Essa galera que batalha pelo sustento da família em meio ao calor são os Reis do Verão, os empreendedoras que fizeram da beira-mar o local de trabalho.
Se quem vai à praia para curtir gosta de chegar cedinho para aproveitar o dia, quem vai trabalhar tem que estar lá mais cedo ainda. Esse é o caso da ambulante Nilsa Santana, de 60 anos, que acorda às 3 horas para começar a preparar os quitutes que vende na orla. "Eu faço tudo sozinha. Dia de domingo, eu tenho que fazer 45 bandejinhas de camarão sozinha", conta.
Ela também diz que, durante a semana fatura, em média R$ 100,00 por dia. É no fim de semana, porém, que consegue ganhar mais, cerca de R$ 1.000,00.
Os turistas são uma presença constante durante o verão na praia de Jacaraípe. A região chama tanto a atenção que tem gente que veio para visitar e acabou ficando para trabalhar. Esse é o caso do artesão peruano Luciano Santa Cruz. Ele já fazia artesanato na terra natal e, no Espírito Santo, continuou vendendo brincos, pulseiras, tornozeleiras, entre outros acessórios.
"Eu cheguei aqui, fui gostando e fiquei. Tenho família aqui. Achei o Brasil bom para viver. Tranquilo", relata. Luciano também demonstrou estar satisfeito com os rendimentos no verão. "Está dando para pagar as contas direitinho", garante.