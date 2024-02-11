Conheça a receita do sucesso da rainha do verão de Jacaraípe

Jacaraípe é o balneário mais famoso da Serra . Sob o sol, uma variedade enorme de sotaques diferentes pode ser ouvida na praia, em meio à diversão do verão. Mas, enquanto uns aproveitem, outros precisam trabalhar. Essa galera que batalha pelo sustento da família em meio ao calor são os Reis do Verão , os empreendedoras que fizeram da beira-mar o local de trabalho.

Se quem vai à praia para curtir gosta de chegar cedinho para aproveitar o dia, quem vai trabalhar tem que estar lá mais cedo ainda. Esse é o caso da ambulante Nilsa Santana, de 60 anos, que acorda às 3 horas para começar a preparar os quitutes que vende na orla. "Eu faço tudo sozinha. Dia de domingo, eu tenho que fazer 45 bandejinhas de camarão sozinha", conta.

Ela também diz que, durante a semana fatura, em média R$ 100,00 por dia. É no fim de semana, porém, que consegue ganhar mais, cerca de R$ 1.000,00.

Os turistas são uma presença constante durante o verão na praia de Jacaraípe. A região chama tanto a atenção que tem gente que veio para visitar e acabou ficando para trabalhar. Esse é o caso do artesão peruano Luciano Santa Cruz. Ele já fazia artesanato na terra natal e, no Espírito Santo, continuou vendendo brincos, pulseiras, tornozeleiras, entre outros acessórios.