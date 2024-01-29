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Verão 2024: como é o recolhimento de coco nas praias da Grande Vitória

Vila Velha anunciou, recentemente, a suspensão do serviço e repassou obrigação para os próprios vendedores; saiba como fica a situação em outros municípios
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

29 jan 2024 às 11:25

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 11:25

As altas temperaturas levam a um aumento de banhistas nas praias do Espírito Santo e, consequentemente, a uma  maior geração de resíduos, entre eles, aqueles provenientes do consumo de água de coco. Em Vila Velha, a prefeitura suspendeu, neste início de ano, o recolhimento dos cocos descartados, repassando a obrigação do serviço para os próprios comerciantes.
A administração da cidade informou que gasta R$ 200 mil por mês — totalizando R$ 2,4 milhões ao ano — apenas com o recolhimento dos restos de coco. Além disso, o município também precisa consertar os contentores de lixo danificados pelo peso das cascas acondicionadas de forma irregular.
Por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha disse que a Lei 5.406/2013 obriga os vendedores de coco a destinar corretamente os restos do produto. Destaca ainda que os infratores que forem flagrados descartando resíduos em pontos viciados e em vias públicas ou não destinarem o seu resíduo corretamente podem sofrer as sanções previstas no Código de Posturas, como por exemplo, multa ou cassação da licença.
Preço da agua de coco ficou mais caro por conta da baixa produção
Demandados pela reportagem, outros municípios da Grande Vitória informaram que mantêm o recolhimento diário desse e de outros tipo de resíduos nas praias Crédito: Juliano Gomes/TV Gazeta
As prefeituras de Vitória e da Serra disseram, por meio de nota, que a Central de Serviços coordena o recolhimento diário de cocos, juntamente com outros resíduos, incluindo os de feiras livres e dos comércios das cidades. Equipes de limpeza trabalham para manter as praias livres de todo o tipo de lixo.
Já a Prefeitura de Guarapari afirma que, por meio da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano, assegura a coleta diária a partir das 19h nas praias mais movimentadas, contando com apoio de caminhões e carregadeiras. "O esforço conjunto visa manter a limpeza nas áreas de maior fluxo", destaca.

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